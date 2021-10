Adrián Uribe y Alan Estrada serán los nuevos conductores del programa de televisión "Quién es la Máscara", en sustitución de Omar Chaparro y Natalia Téllez, que recién anunció su embarazo. Ambos estuvieron al frente en las dos ediciones pasadas.

"Era momento de traer talento nuevo, de refrescar el programa; hay una nueva energía muy especial en este proyecto", afirmó Miguel Ángel Fox, productor del reality, en conferencia de prensa.

Alan, quien había estado dedicándose a su canal de YouTube donde hace viajes por el mundo, recién regresó al teatro y ahora emprenderá el reto como co-conductor después de haber participado en este concurso como uno de los personajes incógnitos. La dinámica del juego es que el público y los especialistas, entre ellos Juan Pablo Zurita, Yuri y Carlos Rivera, descubran qué celebridad está detrás de un disfraz caricaturizado.

"Acepté porque esta era la única forma de sí llegar a la final", bromeó Estrada. "Es un reto enorme, pero afortunadamente este año Miguel Ángel me dejó involucrarme un poco más de lo que Natalia (Téllez) hacía en otras ediciones; que le mandamos un saludo y la felicitamos por su embarazo", aprovechó.

La segunda temporada de este programa fue nominada a los Premios Emmy Internacional por la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión y tanto para el productor como los integrantes del elenco esta es una oportunidad que en México también se hace televisión de calidad.

El proyecto fue uno de los más vistos en la televisión nacional superando 9 millones de televidentes y competirá en la categoría de Entretenimiento junto a otras 44 producciones.

"Los premios a los que tenemos acceso no son como los que más me enorgullecen; no recuerdo que alguien haya estado nominado al Emmy Internacional, porque la gente tiene un estigma de que en otros países como Israel y Holanda es donde se hace entretenimiento serio, entonces estar junto a todas estas gentes que hacen televisión de calidad es un orgullo. Si nos lo llegamos a ganar sí sería la locura", reconoció Miguel Ángel Fox.

Otras de las nuevas aportaciones para la tercera temporada que se estrena este domingo 10 de octubre a las 20:30 por Las Estrellas es la incorporación de cápsulas dirigidas por Alan para dar pistas de las identidades, con concursos y talk shows. En total serán 18 concursantes y este año habrá un personaje especial llamado "Hombre de piedra", que entrará a partir del capítulo siete. Además Mónica Huarte se incorpora como juez investigadora.

"Tenía siete llamadas perdidas estaba en un llamado y dije creo que les urge y me comunique y cuando me dijeron '¿quieres ser investigadora?', fue todo mi cuerpo que dijo 'sí, sí quiero''", contó la actriz.

"He llorado porque me parece muy conmovedor las historias que cuentan las celebridades, gente que ni sueñas que va a estar aquí", agregó.