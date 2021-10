Se registran brotes de aguas negras en varios puntos de Matamoros

Proliferan brotes de aguas negras en diferentes puntos de Matamoros, el problema mayor se registra en el área conocida como Las Vegas de Marrufo y La Selvita.

Los vecinos manifestaron su molestia, ya que dicen no es posible permanecer con los encharcamientos del agua de la red de drenaje, por las afectaciones sanitarias que pueden ocasionar y los más vulnerables son los niños que acuden a la escuela primaria que se encuentra en ese sector.

Manifestaron que de acuerdo a lo que se han enterado, el problema se origina debido al desperfecto que se registró en el sistema de bombeo del cárcamo, pero reprochaban que ya son varias semanas en esas condiciones y las autoridades siguen dando “largas” pues si bien afirman que se están haciendo las reparaciones necesarias, el agua sucia y pestilente se sigue acumulando.

Consideran que por la falta de mantenimiento a las bombas del cárcamo provocó que “tronaran” los motores, agudizando el problema del “el tiradero” de aguas residuales.

“Lo que pasa es que no realizan los trabajos de mantenimiento y limpieza y por eso se taponea y sale toda el agua del drenaje, con malos olores, que hasta dolores de cabeza da, no podemos saborear nuestros alimentos y en el tiempo de calor se pone peor la situación pues no podemos dejar abiertas las ventanas o puertas de nuestras casas”, expresó el hombre que se identificó como Jesús.

Reiteraron que el problema ya tiene varias semanas y hay lentitud del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento (Simas), pues si bien reconocen que se observa personal trabajando, pero los días pasan y no hay solución, pues reiteran que en varios puntos de la ciudad se registran encharcamientos de la red sanitaria.

“Ahorita en muchas partes de la ciudad hay fugas de drenaje, como en Las Vegas de Marrufo, por eso no voltean a vernos y puede provocar problemas a la salud, porque son insoportables los olores y se juntan muchos mosquitos”.