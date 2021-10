Revelan avance de 'House of the Dragon', la precuela de 'Game of Thrones'

Después de mucha espera, HBO Max liberó el primer teaser tráiler de "House of the Dragon", la serie que se desarrolla 200 años antes de los hechos que se narraron en la exitosa "Game of Thrones".

Basada en la novela "Fire and Blood", de George R.R. Martin,"House of the Dragon" se basa en la historia de la Casa Targaryen -la de Daenerys, conocida en "Game of Thrones" como la mamá de los dragones-. El relato, que HBO Max estrenará a mediados del 2022, cuenta con algunos rostros conocidos por los fanáticos de "GOT": Emma D'Arcy dará vida a la princesa Rhaenryra Targaryen, Matt Smith encarnará al heredero al trono Daemon Targaryen y Steve Toussaint será Lord Corlys Velaryon, 'Sea Serpent', el aventurero náutico más famoso de la historia de Poniente. La serie cuenta con el propio George R.R. Martin como guionista del proyecto, en el cual también están involucrados Miguel Sapochnik y Ryan Condal, en un equipo principal de guionistas que complementa Sara Hess y con directores como Clare KIlner, Greeta V. Patel y Geg Yaitanes.