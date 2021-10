HBO anuncia cuándo estrenará And Just Like That, la secuela de Sex and the City

La nueva temporada de Sex and the City está cada vez más cerca de llegar a las pantallas tras revelarse cuando se estrenará su secuela And Just Like That… a través de HBO Max.

A unos cuentos días del fallecimiento de Willie Garson, quien interpreta en la historia al mejor amigo de "Carrie Bradshaw" (Sarah Jessica Parker), la plataforma de streaming anunció que será este diciembre cuando finalmente lleguen las nuevas aventuras de la protagonista y sus queridas amigas "Miranda" (Cynthia Nixon) y "Charlotte" (Kristin Davis). Como parte del evento de lanzamiento virtual de HBO Max en su versión europea, se dio a conocer imágenes del detrás de cámaras de la precuela de Sex and the City. Sarah Jessica Parker, que interpretó a la icónica "Carrie Bradshaw" en la serie de HBO entre 1998 y 2004, dice que la miniserie And Just Like That… es el "nuevo capítulo" de la historia de Sex & The City. Después de más de dos décadas interpretando al personaje, en la serie y en las dos secuelas cinematográficas, el equipo está listo para contar cómo es ser una mujer de más de 50 años en una New York muy distinta a la de los '90. La miniserie consiste de 10 capítulos de media hora. Kim Cattrall ("Samantha") decidió no participar de esta secuela, pero las amigas tendrán una nueva compañera llamada "Lisa Todd Wexley", interpretada por Nicole Ari Parker. El creador de esta nueva serie (y director de las últimas temporadas de la original) Michael Patrick King buscó sumar un poco de variedad a este elenco, que se completa con Sara Ramirez ("Callie Torres" de Grey's Anatomy) y Sarita Choudhury ("Mira Berenson" en Homeland). También vuelven personajes clásicos como "Big" (Chris Noth), el esposo de "Charlotte", "Harry Goldenblatt" (Evan Handler), y "Stanford Blatch", el mejor amigo de "Carrie" interpretado por el recientemente fallecido Willie Garson. Resulta sorprendente que la serie se estrene en diciembre de 2021, ya que en junio de este año (¡hace solo 16 semanas!) Parker contó que las tres amigas que regresan recién se habían juntado para leer el guión. View this post on Instagram Una publicación compartida por SJP (@sarahjessicaparker)