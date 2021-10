Madres Poderosas de La Laguna denuncian retraso en apoyos por orfandad

Madres Poderosas de La Laguna denunciaron públicamente que desde hace un año y medio el Gobierno federal no ha depositado lo correspondiente al Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia. El recurso se entrega con el fin de mejorar las condiciones de acceso y permanencia en el sistema educativo nacional de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad materna.

María Elena de la Fuente Cepeda, vocera de dicha agrupación, (integrada por familias de mujeres víctimas de feminicidio), mencionó que desde 2020 las autoridades federales les entregaron tarjetas pero que "nunca les ha caído apoyo de nada, se siente como una burla. Te entregan una tarjeta a la cual nunca te va a llegar ni un cinco". Madres Poderosas de La Laguna está conformada por 15 personas y solamente tres están recibiendo el apoyo económico, aunque con algunos retrasos.

"Las demás, a ninguna le llega el apoyo de Jefas de Familia, este es un programa federal", comentó.

Para tener acceso a los apoyos que otorga el Programa, las familias con niñas, niños, adolescentes y jóvenes donde haya acontecido el fallecimiento de la madre de familia deben presentar algunos requisitos y el apoyo monetario bimestral que se entrega es de acuerdo al nivel escolar que se cursa, como preescolar, primaria, secundaria o bachillerato.

De la Fuente Cepeda citó como ejemplo que para niños y niñas que van a la primaria, el monto que se otorga es de 700 pesos cada dos meses, mientras que para nivel secundaria 900 pesos y de preparatoria más de mil pesos. "No sabemos nada, se ha preguntado pero no nos responden, yo trato de meterme en las mañanas a la conferencia que hace el presidente (de México, Andrés Manuel López Obrador) diario, le pongo comentarios, les pido apoyo, les pido ayuda, dejo teléfonos, dejo todo y no se comunican", explicó.

El colectivo mencionó que para que las personas beneficiarias en edad escolar puedan continuar recibiendo el apoyo del programa, deberán permanecer inscritas en el sistema escolar y además estar presentando cada cierto tiempo una constancia de estudios. Para este trámite, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del estado les apoyaba. "En el Centro de Justicia nos hacían el favor de recogernos (la documentación), nosotros tenemos que estar entregando las constancias de estudios de los niños, cada semestre o cada año, ahí era donde recopilaban toda la información, todas las actas y se pasaban a México, dejaron de hacerlo ahí y pues ya no tenemos contacto. Pasamos a las oficinas de Bienestar aquí en el Palacio Federal (de Torréon) pero no saben a dónde nos podemos dirigir, no sé si no quieran o no sepan", concluyó.

Denuncia

Sin respuesta.

*'No hay respuesta, no hay resultados', dijeron las mujeres.

*Aseguran que este apoyo económico es importante sobre todo porque durante esta pandemia por el COVID-19 se requieren herramientas diversas para la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que sufrieron la pérdida de la madre de familia.