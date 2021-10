Una década de sanar corazones rotos

En un año en el que el dolor y el duelo llegó a personas de todo el mundo por una pandemia que muchos, hasta el día de hoy, no han logrado comprender, la muerte y la ausencia se ha 'normalizado' por lo fuerte que ha pegado el COVID-19 en el mundo.

El proceso de sanación después de una pérdida, sea cual sea, siempre es complicado, pero existen quienes han logrado entender dicho proceso transmitiendo la 'magia' en él para 'sanar a los corazones rotos'.

Gaby Pérez, tanatóloga y escritora mexicana, es una de estas personas, quien a través de su conocimiento, ha ayudado a miles de personas con sus palabras y sabiduría.

Como parte del festejo de la primera década de su libro, 'Cómo curar un corazón roto', en el Siglo de Torreón tuvimos la oportunidad de conversar con ella para celebrar el aniversario de un libro que sin duda, permanecerá vigente durante otras décadas más.

"Diez años parecería letra de un tango, pero diez años parecen que se pasan rápido, pero en estos diez años pasó algo muy grande que se llama pandemia, sucedió que nos cambió la vida a todos como la conocíamos, me ha parecido fundamental darle esta visión renovada, actualizarla, darle mayor énfasis a la pérdida del trabajo que es una realidad", compartió al hablar del legado que ha dejado este libro que regresa con una reedición adaptada al complicado año que se ha vivido por la pandemia.

Gaby, quien ha dado múltiples conferencias alrededor del país y que ha participado en diferentes programas de televisión, se mostró emocionada y comprometida por su misión que aún continúa.

Destacó que continúa con la misma vocación, disposición y energía que cuando escribió 'Cómo curar un corazón roto', sin embargo, esta edición ha decidido darle valor y reconocimiento a las personas que han perdido a un ser querido durante este último año, encaminándolos a través del proceso para cerrar el ciclo de una 'despedida sin adiós'.

En esta nueva versión, Gaby además agrega un apartado especial para todas las personas que vivieron de una pérdida de empleo por la situación actual, motivándolos a seguir adelante a través de la confianza en Dios y la espiritualidad.

También sanó su

corazón

En un tema personal, la tanatóloga compartió al Siglo de Torreón que ella vivió la pérdida de sus dos padres, encontrando el consuelo y apoyo necesario en sus propias letras.

"Hice una lectura de mi propio libro y me ayudé a sanar a través de él", dijo.

A manera de agradecimiento para sus lectores, oyentes y pacientes, Gaby Pérez incluyó un mensaje personal y exclusivo en este nuevo libro a través de un código QR, agradeciéndole a la pandemia la obligación de convertirse en una terapeuta multiplataforma, adentrándose a las nuevas redes sociales y adaptándose al a nueva manera de comunicar.

"ESTE LIBRO VIVIRÁ MÁS QUE YO"

Conmovida, Gaby aseguró que luego de 10 años de transformar vidas a través de sus palabras, 'Cómo curar un corazón roto' perdurará en sus lectores por otras décadas más.

"Fíjate que esta reedición asegura para mí que 'Cómo curar un corazón roto' va a vivir más que yo, yo sé que el día que yo ya no esté, va a estar mi libro y eso me hace muy feliz porque las palabras que ya no podré decir, las podrán leer aquí", finalizó.