Por segunda ocasión, personal del Hospital General de Gómez Palacio se queda sin empleo

Abdil Domínguez Ortiz es parte de los 104 trabajadores del Hospital General de Gómez Palacio a quienes se les pidió que no se presentaran a laborar a partir del 1 de octubre, quedando pendiente el pago de cuatro quincenas laboradas.

Los afectados exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con el compromiso que estableció con ellos el 27 de marzo de que serían basificados de forma paulatina y sobre todo, que no se quedarían sin trabajo.

Por segunda ocasión, el grupo de trabajadores, entre ellos médicos y enfermeras, se quedaron sin empleo. La primera ocasión fue en mayo, cuando no se renovó el contrato que les había extendido la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que estaba a cargo del área COVID del nuevo Hospital General, entonces llamado Hospital COVID número 8.

En agosto fueron recontratados pero ahora a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); sin embargo, nunca recibieron el pago correspondiente y hasta el momento desconocen si lo recibirán.

"Nos comentan que la Federación no tiene dinero y que el programa Insabi no tiene dinero; sin embargo, nosotros trabajamos dos meses", dijo Xavier Rodríguez, uno de los médicos afectados.

El doctor desconoce por qué se tomó tal decisión si el hospital cuenta con más de una docena de pacientes COVID internados y presentar complicaciones. "Los doctores de ahí se quejan porque es mucho trabajo para los médicos, enfermeras y todo el personal. Entonces en verdad es triste que el señor presidente nos eche mentiras… no somos juguetes de nadie. Yo por este medio le digo que somos 104 familias y que la verdad no nos han pagado ni un cinco. Usted, señor presidente, nos dijo que íbamos a tener trabajo pero nos mintió", recalcó Rodríguez.

Por su parte, Abdil comentó que además de no haber recibido su pago, nunca fueron asegurados, hecho que complicó atender a su bebé de un año y medio al dar positivo a COVID-19.

"Me dijeron 'su hija tiene COVID', la llevé al ISSSTE y me dijeron 'no está dada de alta', dije pero yo estoy trabajando y me dijeron 'pero no podemos hace nada', no me dieron incapacidad… no pude cuidar a mi hija fue incertidumbre, no se le podía comprar medicamento, no me han pagado", comentó la madre de familia, quien en un segundo empleo se dedica a cuidar niños los fines de semana.