'Reforma energética daría equilibrio a competencia'

Omar Castañeda González, diputado federal de Morena, aseguró que la propuesta de reforma energética busca dar un mayor equilibrio a la competencia de particulares y la propia Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues consideró que la del anterior Gobierno federal beneficiaba a particulares de forma "desmedida", al hacer públicas las pérdidas y privatizar las ganancias.

"Era una competencia desleal, la reforma energética de (Enrique) Peña Nieto, que tenía la CFE, porque tenía que comprar, a precios más caros la generación de energía a particulares, mientras que hoy se busca que haya un tema de equilibrios, que no exista dumping (vender debajo de su precio) que se le permitía a las empresas privadas", comentó.

Señaló que la iniciativa permitiría fortalecer al sector energético en un tema de seguridad nacional estratégico, para que no ocurran situaciones como el desabasto de combustibles en Inglaterra, debido a que no son autosuficientes, lo de hace unos meses con el estado de Texas, que no pudo suministrar el gas natural a México y hubo pérdidas millonarias para los industriales y empresarios.

"Se tiene que fortalecer el sector energético, pero con una visión integradora que promueva la energía renovable y genere equilibrio en el tema de los costos y beneficios", expresó.

Castañeda González rechazó que la reforma signifique un retroceso y aseguró que se trata de "justificar lo que han hecho para seguir lucrando al amparo del poder". Indicó que en el periodo neoliberal se logró colocar a varios mexicanos dentro de las listas de Forbes, de los más ricos del mundo.

"Ellos van a decir lo que sea necesario para justificar y que la gente esté en contra de algo que en verdad va para el beneficio de todos los ciudadanos, imagínate que nosotros tengamos capacidad para producir lo necesario en las plantas de energía, que tengamos capacidad de invertir en energía renovable como la solar o la eólica, que estemos en una competencia pareja contra los particulares, porque había algunas cláusulas donde se tenía que privilegiar la compra a particulares por encima de lo que producía la CFE", explicó.

El diputado federal de Morena señaló que tampoco se consideraban temas de porteo y se producía a granel, de modo que no se privilegiaba un tema de impulso a las energías limpias. Señaló que esto se apoyará en condiciones de equidad y advirtió "que no se trate de aprovechar el viaje para hacer negocio para unos cuantos".