Riquelme pide 'tener cuidado' con reforma eléctrica

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, advirtió a los diputados federales del PRI por Coahuila tener especial "cuidado" con la determinación que tomen respecto a la Ley Eléctrica que ha propuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que supondría la cancelación de diversos contratos de generación de energía en la entidad y riesgos ambientales para el futuro.

La declaración ocurre luego de que se filtraron versiones a nivel nacional que apuntaron a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, misma que podría dar los votos necesarios para sacar adelante el proyecto eléctrico de López Obrador.

Fue durante un evento realizado en la ciudad de Torreón ayer lunes en la mañana que el mandatario se tomó varios minutos para hablar del tema, públicamente señaló a los diputados del PRI por la "responsabilidad" que tienen en sus manos en ese tema, toda vez que fueron electos en su carácter de oposición y "contrapeso" al Gobierno federal.

"Aprovecho para decirles a los dos diputados federales, que no había platicado con ellos, pero que mucho cuidado con la Ley Eléctrica, que no afecte nuestra entidad, que no afecte nuestro desarrollo y bueno, si hay por ahí alguna componenda o algún compromiso con esa ley por los distintos partidos, yo le pediría a los legisladores de Coahuila que nosotros no", dijo frente a los diputados Antonio Gutiérrez Jardón y Shamir Fernández, quienes lo acompañaron en el acto.

Más tarde, al finalizar la reunión semanal del Subcomité de Salud en La Laguna, el gobernador Riquelme insistió en la necesidad de los legisladores coahuilenses a no ser "cómplices" de una ley con potencial para generar afectaciones a la economía y el medio ambiente de la entidad.

Señaló que ha tenido un diálogo con ellos y que tienen un "voto de confianza" para tomar a determinación más adecuada.

"No podemos caer en el anzuelo del carbón para justificar una reforma retrógrada, porque puede ser para nosotros tentador el que echen a andar nuestras carboeléctricas al 100 por ciento y que sigamos vendiendo carbón, que es parte de nuestra economía, pero Coahuila ya llevaba un rumbo muy claro en relación a la protección también del medio ambiente", precisó el mandatario de Coahuila.

Al respecto el presidente López Obrador advirtió a los legisladores que serán "exhibidos" aquellos que voten en contra de su propuesta, de forma que cada uno deba asumir su "responsabilidad" respecto al sentido de su votación en la Ley Eléctrica.

