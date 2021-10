Por concluir, registro al Servicio Militar en Lerdo

La Junta Municipal de Reclutamiento realizó una invitación a los jóvenes de la clase 2003 a acudir a las instalaciones para realizar el registro para el trámite de la Cartilla de Servicio Nacional Militar, el cual finaliza el próximo miércoles 13 de octubre.

La recepción de documentos se lleva a cabo en las oficinas ubicadas al interior de la Unidad Administrativa San Isidro, en un horario de 8:00 a 13:00 horas, de lunes a viernes.

Rosa María Sánchez, jefa del departamento, hace extensa la invitación a jóvenes que están a punto de cumplir los 18 años y remisos, a tramitar este documento importante que tiene validez en la realización de múltiples diligencias legales.

Es muy importante acudir con copia y original de la documentación que se presenta a continuación: acta de nacimiento en formato actualizado, certificado de estudios o constancia actual (no mayor a dos meses) y credencial de elector si se es remiso.

De igual forma, presentar cinco fotografías de estudio tamaño cartilla con camisa blanca, frente despejada, sin collares, perforaciones o aretes, sin bigote ni barba, patillas cortas, ceja natural (no depilada), cabello natural (sin tinte) y corte con máquina número 1 en las laterales y máquina número 2 en la parte superior. Las fotografías no deben estar retocadas ni ser instantáneas, no láser ni digital.