Fraccionamientos pendientes también son por falta de voluntad de autoridad de Torreón: Canadevi

En relación al rezago en la entrega de cerca de 150 fraccionamientos al Municipio de Torreón, Jesús de la Garza Acosta, presidente de la Canadevi, señaló que, en la última revisión que se hizo, la gran mayoría eran de hace más de 15 años y consideró que es una problemática que no sólo corresponde a la voluntad de los desarrolladores sino también de la autoridad.

"Habrá que revisar realmente la línea que trae el Municipio, porque la mayor cantidad de fraccionamientos que están varados son de años muy anteriores, incluso antes de la conformación de Canadevi, la última vez que se revisó había 19 fraccionamientos pendientes de gente allegada a Canadevi, estuvimos haciendo mesas de trabajo y se estuvo avanzando", expresó el representante de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Indicó que esta problemática no es nada más de los desarrolladores sino también es del Ayuntamiento, que tiene que empujar y hacer valer sus derechos para que se den esos avances de entrega-recepción, por lo que consideró que, si no lo han logrado, se debe revisar cuál de las partes es la que no tiene voluntad de que se lleve a cabo.

"Los desarrolladores de vivienda, lo primero que quieren, es hacer la entrega-recepción, y es en lo que nos avocamos, en ver el 'cómo sí'", expuso.

En lo que corresponde a los trámites en el Registro Público de la Propiedad, que depende del gobierno del estado de Coahuila, el dirigente de la Canadevi dijo que se implementó un nuevo sistema que implicó una curva de aprendizaje, pero en la misma, se presentaron situaciones de dificultad interna con el personal, mismas que se fueron atendiendo.

"Lo que pedimos a la autoridad específica del Registro es que acelere sus tiempos para que, a la brevedad, podamos tener una normalidad operatividad operativa en esta oficina", comentó.