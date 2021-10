Almada, satisfecho por entrega de sus jugadores

a victoria fue lo que Guillermo Almada rescató del partido de ayer ante Mazatlán FC, aunque admitió que el funcionamiento debe mejorar bastante.

Al término del juego, Almada expresó su satisfacción por el resultado, no así por el funcionamiento: "En términos generales me deja muy satisfecho, sobre todo por la entrega y la disposición de los jugadores que nuevamente fue espectacular. Como siempre digo, debemos seguir trabajando para mejorar, hay muchos aspectos que podemos fortalecer y esta pausa nos va a venir bien para enfocarnos en esos temas con los futbolistas que no fueron llamados por sus selecciones".

Ganar era la única opción en el duelo de anoche: "Teníamos una condición "sinne qua non" de ganar, lo necesitábamos y por eso tomamos riesgos, presionamos, pusimos mucha gente en ofensiva y logramos darle una alegría a la afición, vamos a buscar darle más y estoy seguro de que vamos a calificar y vamos a ser un rival muy duro. Lamentablemente, el futbol hoy es muy físico y no tener una preparación acorde, es dar ventajas al rival".

Almada señaló que la falta de entrenamientos de su plantel completo durante la etapa precompetitiva, le está cobrando factura, aunque no quiso utilizarlo como pretexto: "Hubo muchos jugadores que no hicieron pretemporada, que han pasado por lesiones, es el semestre en que se nos han presentado más complicaciones, en el tiempo que tenemos acá. Un ejemplo es que "el Mudo" me estaba pidiendo el cambio a los diez minutos del primer tiempo, porque estaba fundido, cuando en el semestre anterior era imposible que él me pidiera un cambio. Son situaciones que se han dado, que no utilizamos como pretextos, pero que indudablemente nos han hecho batallar", confesó.

Para el técnico, la victoria debe convertirse en un factor favorable al ánimo de su plantel, pero no descuida el aspecto futbolístico, en el que urgió a sus muchachos a mejorar: "Los resultados dan confianza. Nosotros no cambiamos el estilo, sigo celebrando la valentía de los jugadores que salen a buscar los partidos, tenemos dos semanas para prepararnos, los jugadores que se quedan aquí y ahora vamos de visita, que nos puede favorecer, porque el rival debe jugar con propuesta, tratar de ganar y eso nos ayuda, está en nuestras virtudes saber encontrar los caminos para abrir la defensa rival", afirmó.

Cuestionado sobre la convocatoria que recibió Ayrton Preciado a la selección nacional de Ecuador, a pesar de que no ha jugado un solo minuto con el primer equipo de Santos, Almada fue enfático: "Es una locura. Por más que quiero mucho a la selección de Ecuador, no entiendo por qué lo llaman, él apenas está entrando en rodaje y ellos tienen ya tres partidos, si yo fuera el entrenador de la selección querría verlo más fuerte, quizá en la fecha FIFA de noviembre, pero recibió el llamado y el club no puede hacer nada", sentenció.

'NOS VAMOS TRISTES'

Para el estratega del Mazatlán FC, Beñat San José Gil, el sabor que les deja es de tristeza por la derrota, pero también de frustración por el polémico penal.

"Nos vamos tristes, jugamos contra un gran equipo, estábamos con ansias de victoria y veníamos de buen momento. El penal es dudoso y por eso estamos frustrados, lo revisó el VAR, para mí en la cancha fue una decisión correcta, pero luego escuchas que no fue", expresó.

Indicó que el calendario es desigual para los equipos: "Se me hizo injusto, no es lo mismo que descanses tres días contra ocho, eso no puede suceder, fue algo de fuerza mayor, pero no entiendo eso. Lo dije cuando ganamos el martes pasado, eso hace que me sienta más orgulloso de mis jugadores, pero no hay igualdad".