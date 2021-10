Tras acuerdos, este lunes se reintegran a las actividades personal del Instituto 18 de Marzo

Luego de la reunión que sostuvieron representantes de diversas áreas del Gobierno del Estado, con integrantes de la Delegación D-II-2 del SNTE, a la que pertenece el personal del Instituto 18 de Marzo, se tomaron algunos acuerdos, por lo que este lunes 4 de octubre se reintegran a sus actividades, tras el paro laboral que iniciaron el pasado lunes.

Se dio conocer que, se comprometieron a que en el transcurso de la semana que entra se depositaría el sueldo, que desde el pasado 26 de marzo no reciben los 34 docentes y para que no vuelva a suceder se enviará un documento de justificación del motivo por el que no se hizo la convocatoria de recategorización, ni de la horas adicionales por el enlace USICAMM ( Unidad del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), Media Superior.

En los próximos días se llevará a cabo una mesa de trabajo para definir el proceso de basificación definitiva de 7 trabajadores, cuya asignación de las bases se hicieron en 2019, también las vacantes de la División de Estudios Superiores del Instituto 18 de Marzo, tras la defunción de dos trabajadores, ya que mencionaron no tienen ningún proceso legal para que se determine su asignación.

Se dijo que en relación al decreto creación de la Universidad Autónoma 18 de Marzo de la Laguna, el gobernador José Rosas Aispuro Torres giró instrucciones para que se salvaguarden los derechos laborales, prestaciones y de seguridad social, así como la afiliación al SNTE sección 44; proceso que estará a cargo en el área de Asuntos Laborales, del Gobierno del Estado.

Por último se determinó que el subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez, será el conducto para dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.