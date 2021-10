Clayton Kershaw podría perderse los Playoffs por molestias en el antebrazo izquierdo

Los Dodgers de Los Ángeles vencieron por 8-6 a los Cerveceros de Milwaukee el viernes por la noche, pero la victoria fue empañada por la posibilidad de que hayan perdido a Clayton Kershaw para la postemporada.

Luego de que el zurdo veterano le permitiera un doble productor a Kolten Wong en la segunda entrada, el manager de los Dodgers, Dave Roberts, y los preparadores físicos de equipo inmediatamente salieron a evaluarlo. Luego de una larga conversación en la lomita, Kershaw abandonó el partido luego de haber efectuado apenas 42 lanzamientos con lo que el equipo caracterizó como molestias en el antebrazo izquierdo.

Kershaw, quien estaba haciendo su cuarta apertura luego de perder casi tres meses con una lesión en el antebrazo izquierdo, no se vio afinado antes de salir del juego. Los Cerveceros tenían ventaja de 3-1 y habían dado cinco batazos con velocidades de salida de 95 mph o más. Se desconoce si hubo vínculo entre la lesión de Kershaw y su mala salida. Pero Kershaw indicó que cuando le tiró el último slider a Wong en el segundo inning, sabía que había efectuado su último lanzamiento d la noche. El zurdo, quien se someterá a más pruebas el sábado, también dio a entender que su temporada ha terminado.

“Es un golpe duro, obviamente”, dijo Kershaw. “Es casi lo mismo con lo que vengo lidiando y empeoró tanto que no pude seguir [el viernes]. Todavía no he asimilado eso todavía. Lo que más quería era ser parte de este equipo en octubre. Eso es lo más difícil, sabiendo que mis posibilidades de lanzar en octubre no se ven buenas ahora mismo”. No se conocerá la severidad de la lesión hasta que el zurdo se someta a más pruebas, y Roberts no quiso especular al respecto.