Listo 'Mudo' para volver a los primeros planos

Tras superar por completo la lesión que lo mantuvo alejado de la titularidad con Santos Laguna, el delantero albiverde, Eduardo Aguirre, consideró que no tienen pretexto, para ir dejando puntos arriba.

Y es que para el compromiso del fin de semana ante los Cañoneros del Mazatlán FC en el Estadio Corona, los de la Comarca se han enfocado en corregir ciertos detalles, a lo largo de la semana en el TSM.

"Sabemos que hemos tenido buenas participaciones por momentos en los partidos, pero lamentablemente en los últimos minutos es donde más nos ha costado. Se ha trabajado para eso, para minimizar los errores que hemos tenido en los últimos minutos, y también tener un poco más de contundencia" expresó.

Pero "El Mudo" confesó que los albiverdes están afrontando el presente que vive el equipo de la mejor manera, con el objetivo de revertir de inmediato el paso adverso: "Es cierto que no hemos tenido los resultados que quisiéramos en estos partidos, pero lo encaramos de la mejor manera. Sabemos que dependemos de nosotros, ganando partidos estamos dentro".

Agregó que están a pocos puntos de los primeros ocho de la tabla, aunque el objetivo es salir campeones, ya sea jugando repechaje o liguilla, ya que dejaron la vara muy alta el torneo pasado al llegar a la final.

"Sabemos que así es el torneo aquí en México, puedes entrar desde el repechaje y ser campeón. Hay que pelear para estar dentro y estar tranquilos nosotros como grupo", dijo.

El oriundo de San Pedro de las Colonia, dejó en claro que lo mental y físico se siente muy bien, reconociendo que en el duelo ante Rayados, le costó un poco llegar a los últimos minutos porque tenía casi 21 días sin entrenar al parejo de mis compañeros.

"Solo tuve un poco de acondicionamiento físico y sí me jugó en contra, pero esta semana me he sentido mejor, me siento con más confianza en las jugadas. Físicamente voy recuperando el nivel y esperamos que sea un gran partido el del sábado".

Hoy comenzará la jornada 12 del Apertura 2021. En Puebla, los Tuzos visitan a la Franja a las 19:00 horas, mientras que en Ciudad Juáres, los Bravos reciben a Rayados a las 21:00.