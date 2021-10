La vergonzosa decisión del Banco Mundial

El escándalo en torno de la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, por sus presuntas irregularidades durante su mandato como directora del Banco Mundial, está en los titulares de todo el mundo. Pero hay un escándalo relacionado que es mucho más grave, y que tendrá consecuencias mucho más duraderas.

Me refiero a la cobarde decisión del Banco Mundial de descontinuar su informe anual "Doing Business" ("Haciendo Negocios") , que clasificaba a 190 países según sus obstáculos burocráticos para hacer negocios.

Era, por mucho, el estudio anual más importante del Banco Mundial, porque ponía en evidencia a los campeones mundiales de la burocracia. Eso solía avergonzar a los gobiernos y presionarlos a combatir la "tramitología".

La suspensión del informe será un duro golpe para los esfuerzos de América Latina por combatir no solo la burocracia, sino también la corrupción. Los expertos han concluido desde hace mucho tiempo que cuanto más burocracia tiene un país, más oportunidades hay para que los funcionarios corruptos exigen sobornos.

Los países latinoamericanos figuraban en los estudios de "Haciendo Negocios" entre los más complicados del mundo para abrir un negocio, obtener un permiso de construcción o despedir trabajadores. Gracias al informe "Doing Business", aprendimos que:

Se necesitan tres veces más pasos legales para registrar una nueva empresa, ya sea una gran corporación o un pequeño comercio, en Argentina o Bolivia que en la China comunista.

Según el informe "Doing Business" de 2019, registrar una empresa requiere 12 pasos legales en Argentina y Bolivia, 11 en Brasil y Ecuador, y 8 en México. En comparación, solo se necesita 1 paso legal en Nueva Zelanda, 2 en Canadá y Hong Kong, 4 en China y 6 en Estados Unidos.

Medido en la cantidad de días que se necesitan para registrar una nueva empresa, son 97 días en Haití, 49 días en Ecuador, 42 días en Honduras y 40 días en Ecuador, en comparación con 4 días en Estados Unidos.

Cuando se trata del número de permisos que se necesitan para poder construir un depósito, son 19 en Brasil, 17 en Argentina y 15 en México. En comparación, solo se necesitan 7 permisos en Dinamarca y 9 en Alemania y Francia.

Medido en el tiempo, se necesitan 338 días para obtener todos los permisos para construir un depósito en Brasil, 318 días en Argentina y 82 días en México. Comparativamente, se necesitan 64 días en Dinamarca y 81 días en Estados Unidos.

"América Latina es la región que más necesitaba este índice", dice Marcelo Giugale, profesor de macroeconomía de la Universidad de Georgetown y ex director del Banco Mundial. "Era una herramienta clave para convencer a la gente sobre la necesidad de hacer reformas económicas para facilitar los negocios".

Además, los países latinoamericanos que eliminaban trabas burocráticas y mejoraban su posición en el ranking, como Uruguay, lo usaban como un certificado de buen comportamiento para atraer inversiones extranjeras. "Ahora, ya no tendrán esa herramienta", dijo Giugale.

La decisión del Banco Mundial de descontinuar el "Doing Business" se produjo después de que una investigación interna del Banco Mundial reveló que Georgieva había presionado a sus colaboradores para que China saliera mejor parada en el ranking. Esto sucedió en un momento en que el Banco Mundial le estaba pidiendo más dinero a China, uno de sus principales accionistas.

Goergieva dice que no estaba de acuerdo con las conclusiones del informe "Doing Business", pero niega haberlo manipulado. Algunos medios de comunicación, como la revista Economist, están pidiendo su dimisión como directora del FMI.

Pero independientemente de si Georgieva actuó mal o no, la decisión del Banco Mundial de dar por concluido su informe anual "Doing Business" no solo es poco inteligente, sino que sienta un precedente terrible.

¿Descontinuará el Banco Mundial sus estadísticas sobre la pobreza si a China no le gustan las cifras? ¿Descontinuará sus estadísticas de educación u homicidios si Estados Unidos se queja porque dejan al país mal colocado?

El Banco Mundial debería reconsiderar urgentemente su decisión. Sin un diagnóstico independiente como este ranking, será cada vez más difícil convencer a los países emergentes de que reduzcan la burocracia, para que puedan combatir mejor la corrupción y reducir la pobreza.