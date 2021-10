Francisco I. Madero y San Pedro apoyan el proyecto de Agua Saludable

Los alcaldes de Madero y San Pedro no tienen conocimiento del aplazamiento de la reunión que sostendría el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en próximo domingo en la Comarca Lagunera, pero insisten en que no concretarse el proyecto de Agua Saludable para la Laguna afectaría severamente a sus municipios.

La alcaldesa Patricia Grado Falcón, manifestó que San Pedro será de los más afectados, debido a que el municipio no cuenta con agua potable, pues los pozos que se tienen se encuentran en Madero, a unos 40 kilómetros de distancia por lo tanto la conducción del líquido es costoso, aunado al agotamiento de los mantos acuíferos. "Si verdaderamente no se ponen de acuerdo y no dan marcha atrás a los amparos tenemos el terrible riesgo de que el proyecto se cancele".

Ver más: Alcalde de Torreón reitera respaldo al proyecto de Agua Saludable para La Laguna

Recordó que hace 10 años las perforaciones de los pozos se hacían a 150 metros y actualmente se está perforando a 250 metros, lo que quiere decir que en 5 años ya quede abatidos los mantos acuíferos.

En la misma postura se encuentra el alcalde de Madero, Jonathan Ávalos, quien también dijo que hay serios problemas de escasez del vital líquido y no considera justo que por el problema que hay "con cuarenta personas no se puede afectar a un millón de habitantes", además se negativamente por el tema de salud.