El rapero lagunero Koke se alista para la final nacional de la liga de freestyle Venom

Será este sábado 2 de octubre cuando el rapero lagunero Koke participe en la gran final nacional de la liga de freestyle Venom. El evento tendrá lugar en punto de las 13:00 horas en el Monumento a la Revolución, en Ciudad de México.

En entrevista, Koke, quien recientemente terminó de leer El Psicoanalista de John Katzenbach comentó que esta contienda se tratará de una gran revancha, pues es la primera vez en cuatro años que accede a una final nacional.

Con una trayectoria de 10 años como improvisador, Koke ha podido medir su talento ante los principales exponentes de la región Laguna. Una singularidad es que desde su primera competencia en 2011, pudo quedar campeón.

Su palmarés incluye primeros lugares a nivel regional dentro de las ligas Eligiere (2016) y Supremacía MC (2017), logrando así el pase nacional de cada competencia. En 2017 también participó en la final regional Red Bull Batalla de los Gallos, celebrada en Monterrey.

Koke pertenece a una generación intermedia en el freestyle lagunero, por lo que ha tenido que adaptarse a las nuevas corrientes artísticas que emanan los nuevos talentos, sin dejar de lado la experiencia adquirida en la última década.

"Yo seguí compitiendo, le seguí dando y le seguí echando ganas. Me quedé a un paso muchas veces. En Supremacía MC de 2019 quedé en segundo lugar, estuve una nada a irme otra vez a la ciudad de México. Después en 2020 viene otra competencia que se llama Shaolin Battles, me tocó otra vez quedar en segundo lugar".

Oriundo de la colonia San Antonio de Gómez Palacio e integrante del grupo de rap H Kúbika, Koke celebra los frutos de su persistencia tras conseguir su pase a la final nacional de la Liga Veno, tras ganar la competencia regional que se celebró en Tlahualilo.

"Lo que al principio muchos pensaban que era un hobby, para mí ya es un estilo de vida. Yo sí lo dije, yo me enamoré del freestyle. Mis canciones estaban teniendo buena aceptación de la gente y me decían: '¿Por qué no te metes al cien por ciento a tus canciones y dejas el freestyle?', pero es algo que ya traía, no me sentía tan pleno sin el freestyle".

Koke competirá en Ciudad de México contra otros 15 representantes de varias partes del país. El lagunero tendrá la oportunidad de ganar un viaje a España para la Gold Battle, además de sumar 10 mil puntos para la Freestyle Master Series (FMS).

"Voy con mucha ilusión porque siento esa hambre. En la final regional le dije a mi contrincante: 'Igual tú eres el mejor en el presente, pero discúlpame porque yo aún tengo cuentas pendientes'. Y fue una rima que me salió de corazón".