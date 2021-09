Los Rolling Stones publican el tema inédito 'Troubles A' Comin'

El mítico álbum "Tattoo You" (1981) de los Rolling Stones, que saldrá a la venta reeditado el 22 de octubre, ofrece este jueves una pequeña "joya" con la presentación de una canción inédita de la banda, "Troubles A' Comin", informó la discográfica Universal Music.

Este nuevo tema, disponible desde hoy, fue originalmente grabado por los Stones en París en 1972 y es "una pegadiza y multifacética" versión del original de The Chi-Lites, destacó Universal en un comunicado.

"La canción es una verdadera joya para los fans de todo el mundo y supone un aperitivo de las nueve canciones nuevas y rarezas incluidas en el irrenunciable disco Lost & Found de "Tattoo You", señaló la nota.

El lanzamiento en múltiples formatos de "Tattoo You", el disco que se abre con "Start Me Up", ha generado gran expectación, ya que muchos consideran ese trabajo como la última gran obra de los Stones, al tiempo que está llamada a convertirse ahora en uno de los primeros homenajes a la memoria del batería del grupo Charlie Watts, fallecido el pasado 24 de agosto.

Su recuerdo, no obstante, ha estado ya muy presente durante la gira americana "No Filter", que los Stones iniciaron el pasado 26 de septiembre en St. Louis.

Y es que los veteranos rockeros británicos siguen al pie del cañón. La nueva edición del disco de 1981 ve la luz después del relanzamiento en 2020 del trascendental álbum "Goats Head Soup" (1973), con el que volvieron a ser número uno en ventas en el Reino Unido.

Ahora, en el 40 aniversario de "Tattoo You", deleitarán a sus seguidores con los once temas del álbum original, entre ellos favoritos como "Hang Fire", "Waiting On A Friend" y, por supuesto, el tema que abre el disco y distintivo de la banda desde entonces, "Start Me Up".