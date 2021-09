En Torreón van casi 300 accidentes viales por causa del alcohol durante 2021

Son 297 accidentes los que se han acumulado por causa del alcohol en el primer semestre de este 2021, así lo informó el Tribunal de Justicia Municipal de Torreón en su más reciente informe ante las autoridades municipales, realizado este miércoles por la mañana

Las autoridades señalaron que solamente en el último trimestre (julio, agosto y lo que va de septiembre) ocurrieron 90 percances viales en los que se detectó que la parte responsable había ingerido alcohol o se encontraba en estado de ebriedad, cifra que se reflejó con mayor notoriedad entre julio y agosto con el registro de diversas tragedias en las principales rúas de la ciudad.

VER MÁS: Conductores ebrios 'imparables' en Torreón

Ello generó un debate en la opinión pública que derivó en el regreso fugaz de los filtros fijos del Operativo Alcoholímetro de parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad, pero que finalmente fueron retirados debido al incremento en contagios del COVID-19 correspondientes a la llamada “tercera ola”, así como a la insistencia de la población en delatar la ubicación de cada operativo mediante las redes sociales.

Dentro del mismo informe del Tribunal de Justicia Municipal se detalló que, de los 90 choferes que protagonizaron accidentes viales estando alcoholizados, unos 34 pertenecen al rango de los 21 a los 30 años de edad, 11 de de los 41 a los 45 años y solamente 10 de los 51 a los 55 años, por lo que se mantiene la tendencia en la ciudad de que la población joven sea la que mayor incidencia tiene en ese tipo de situaciones.

VER MÁS: Modificarán infraestructura para evitar accidentes en la carretera Torreón-San Pedro

El Siglo de Torreón publicó recientemente los resultados del reporte correspondiente al pasado mes de agosto respecto a los percances ingresados al área de Peritos, los datos arrojaron que un 51.5 por ciento de los accidentes viales en ese mes fueron causados o con participación de personas entre los 18 a los 35 años de edad, mientras que el resto entre conductores de la tercera edad y menores.

Pero el reporte de la autoridad municipal no solamente detalla la influencia del consumo de alcohol en dichos percances, también intervienen factores como la falta de precaución (uso del teléfono celular principalmente) y el exceso de velocidad, frecuentemente incluso se combinan para derivar en choques con pérdidas materiales por miles de pesos o incluso tragedias.

Por su parte el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño, advirtió que la vigilancia de tránsitos en Torreón se seguirá haciendo en la carretera a San Pedro durante las 24 horas, pero también en otras vialidades como la carretera a Mieleras, Torreón-Matamoros, carretera a Santa Fe y los principales bulevares.

También pidió a todos los conductores, especialmente a los jóvenes “sigamos haciendo consciencia que se maneje con precaución, la ciudad no es una autopista para que la gente maneje a altas velocidades, que no se distraigan con el celular, párate en un semáforo y ponte a ver cuánta gente está viendo los celulares, es increíble que la gente piense que no pasa nada, a veces una distracción de segundos es causa de un accidente fatal”.