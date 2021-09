La Canacintra invita a emprendedores de Matamoros

Durante este mes de septiembre Canacintra Torreón lanzó la convocatoria "Fuerzas que Emprenden", con la cual se busca apoyar a los jóvenes emprendedores de entre 18 a 35 años de edad, que cuenten con una idea de negocio o ya estén establecidos en Matamoros, la Dirección de Desarrollo Social ofreció a los interesados el acompañamiento y asesoría necesaria para que los interesados puedan participar.

Ana Elizabeth Romero Acosta, titular de la dependencia municipal, detalló que era necesario cumplir con algunos requisitos que para algunos de los interesados pudiera no realizarlo por alguna limitación, por lo que reiteró que se les apoyó para que se inscribieran y que no dejaran pasar esa oportunidad por las limitaciones que pudieran presentar al no saber como cumplir con los requisitos para inscribirse.

Entre las personas beneficiadas está Karen Emiliano Guerrero, quien elabora prendas de tejido y Juan Manuel Orozco, quien junto con su familia cuenta con un local de reparación de calzado y creación de accesorios de cuero grabado.