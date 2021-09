¿Te falló Twitter? Reportan caída de la red social este martes

Si has tenido problemas para conectarte a tu cuenta de Twitter, no te preocupes ya que no es un error de tu teléfono o de la red, ya que de acuerdo con varios usuarios de Twitter, la red social de mensajes cortos ha presentado fallas esta mañana de martes.

Según lo reportado por el sitio Downdetector, alrededor de las 10:30 de la mañana de este martes 28 de septiembre, los usuarios de la plataforma de Jack Dorsey comenzaron a presentar problemas para enviar mensajes, ver comentarios en los posteos o, incluso para ingresar a sus cuentas. Downdetector reportó que 50 por ciento de los problemas están relacionados con el inicio de sesión, 39 por ciento el sitio web y 11 por ciento con la conexión al servidor. Hasta el momento la red social no ha informado las causas de los problemas. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste