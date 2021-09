Guerreras rescatan la igualada en el Corona ante las poderosas Rayadas

Las Guerreras siguen acercándose a una calificación histórica a la liguilla de la Liga MX femenil. Ayer en el Corona igualaron 2-2 ante las Rayadas del Monterrey y se mantienen cuartas en la tabla.

No fue un encuentro fácil para las laguneras al mando de Jorge Campos, que nulificaron a las visitantes en la parte inicial, para luego en el complemento, hacer daño, aunque tuvieron que remontar para no caer ante sus seguidores, que no las dejaron de apoyar.

Por cuarto encuentro consecutivo, Alexia Villanueva marcó un doblete, con lo que suma 10 en la campaña regular, muy cerca de las máximas romperredes, Katty Martínez y Alicia Cervantes.

Pero la lagunera Desiree Monsiváis que juega para el conjunto regio, se consolidó como la goleadora histórica del circuito rosa, al marcar también un doblete y dedicarle las anotaciones a su familia, que la estuvo alentando desde la platea.

PARTIDO

En la parte inicial, pocas aproximaciones se tuvieron en ambas porterías, aunque las visitantes, fueron las que pudieron abrir el marcador, pero no tuvieron la suficiente puntería atinada.

La cancerbera albiverde Nicole Buenfil, fue la más activa en los primeros 45 minutos, rechazando disparos y aproximaciones de las regias, para así alejar el peligro de su portería.

Desiree Monsiváis, fue la más activa en el ataque de las blanquiazules, pero la gomezpalatina, nunca tuvo un balón a modo. Al 34', jaló del gatillo, pero la pelota se fue muy por encima del arco santista.

En jugadas a balón parada, la capitana de La Pandilla Femenil, Rebeca Bernal, a punto estuvo de marcar, pero no pudo perforar la META lagunera. Primero, fue en un balón que le quedó sin mucho ángulo y en la última jugada del primer tiempo, su remate de cabeza se fue muy cruzado del arco de Buenfil.

Ya en el complemento, llegaron las anotaciones, pero antes, los cambios por parte del conjunto de la Sultana. Eva Espejo, buscó darle más contundencia a su ataque e hizo ingresar a Burkenroad y Aviléz.

Todavía no se terminaban de acomodar en la cancha y dar indicaciones, cuando se vieron sorprendidas con el gol de las Guerreras, que aprovecharon una mala salida de las regias.

La insistencia del Santos Femenil fue mayor por anotar el segundo. Casi lo logran, con una media vuelta de Alexxandra Ramírez, que terminó en las manos de Alejandría Godínez.

La respuesta de las Rayadas no se hizo esperar, por lo que la arquera Buenfil estuvo atenta para contener la metralla en sendos cabezazos, primero de Evangelista y después de Bernal.

Pero a través de un penal, el Monterrey igualó los cartones a través de la gomezpalatina Monsiváis al 65', para que 10 minutos después, la máxima romperredes de la Liga MX Femenil, adelantara a su equipo mediante un golazo.

Las de la Comarca no se dieron por vencidas y cuando disputaba un balón en el área, Ramírez fue derribada, por lo que se marcó la pena máxima, ejecutando a la perfección por Villanueva.

Cerca estuvieron las regias de llevarse el triunfo, tras la incursión de Aylin Aviléz al 88', pero Buenfil alcanzó a desviar, para que la pelota se fuera apenas a un costado de la portería.

Con la repartición de puntos, el Santos Laguna Femenil llegó a 21 puntos y recuperó la cuarta posición de la tabla general. En su próximo encuentro, visitará el próximo lunes 4 de octubre en Ciudad Juárez, Chihuahua, a las Bravas.

9 JUEGOS seguidos sin perder tienen las Guerreras, en ese lapso suman seis victorias y tres empates.

Goles

1-0 (Minuto 48) Las Guerreras recuperan el balón en territorio enemigo, para que Alexxandra Ramírez ceda a Villanueva, quien queda sola ante la arquera Godínez y define suavemente.

1-1 (Minuto 64) Burkenroad intenta prolongar, pero Valera levanta las manos, decretándose la pena máxima. Monsivais cobra y Buenfil ataja el disparo, quedándole el rebote a la lagunera, que la empuja al fondo de las redes.

1-2 (Minuto 76) Monsivais toma el balón botando fuera del área, para prender el esférico y vencer la estirada de Buenfil, que aunque alcanza a tocar la pelota, no puede impedir el golazo de la gomezpalatina.

2-2 (Minuto 78) Alexxandra Ramírez es derribada dentro del área marcándose falta. La encargada de ejecutar el lanzamiento desde los onces pasos es Alexia Villanueva, que engaña a la arquera visitante para decretar las cifras definitivas.