Bublé celebrará 10 años de disco navideño

El álbum de Michael Bublé Christmas celebrará en este 2021 el décimo aniversario de fenomenal éxito de su mega producción navideña a lo grande, con el anuncio de que se lanzará un paquete actualizado de música y sorpresas navideñas que se alojarán en un nuevo Super Deluxe Limited Edition Box Set.

El box set 2021 que estará disponible el 19 de noviembre, se espera que se convierta en el regalo de ensueño para dar y recibir en esta temporada navideña trayendo nueva alegría y luz a los fanáticos de Bublé de todo el mundo.

La caja incluirá un CD extra de 7 "tracks" con canciones seleccionadas personalmente por el artista y con dos canciones recién grabadas: la co-compuesta por Bublé The Christmas Sweater y una nueva versión de estudio del favorito navideño Let It Snow! grabado en los famosos Abbey Road Studios de Londres con la BBC Big Band Orchestra.

Otras canciones extras del esperado material discográfico incluyen The More You Give (The More You'll Have) y Winter Wonderland, un dueto con Rod Stewart.