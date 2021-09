No se tolerarán abuso y prepotencia de elementos: alcalde de Torreón

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, se refirió a las sanciones y destituciones que se aplicaron el trimestre anterior a 10 elementos de Tránsito y Policía Municipal, en referencia a la publicación que realizó ayer jueves El Siglo de Torreón.

Zermeño admitió que se han tenido que aplicar ese tipo de correctivos en ambas corporaciones, pero se trata de un reflejo del ordenamiento y la transparencia que se implementa en su administración municipal, todo con el objetivo de que se desempeñen labores apegadas a la ley y de acuerdo al código de conducta.

"Se atienden las recomendaciones que vienen por derechos humanos, se atienden las peticiones que hacen los ciudadanos cuando existe algún hecho significativo y se hacen las investigaciones necesarias, somos un municipio que tiene casi el 100 por ciento de reconocimiento en su portal de transparencia, reconocido por la autoridad estatal, o sea, no lo decimos nosotros".

En ese sentido destacó que incluso será reconocido hoy viernes por la Asociación Nacional de Alcaldes en la Ciudad de México, lugar en el que recibirá un reconocimiento a nombre de la administración por destacar en temas de rendición de cuentas y transparencia municipal.

Cabe recordar que fue durante el jueves que El Siglo de Torreón publicó que en el segundo trimestre de este año, que abarca de abril a junio pasados, se sancionaron o destituyeron definitivamente a 10 elementos de Tránsito y la Policía de Torreón, en algún caso inclusive por comprobarse su participación en un robo con lujo de violencia y portación de arma blanca.

TAMBIÉN LEE: Sancionan y dan de baja a 10 agentes en Torreón

Ante dicho escenario la administración aplicó las sanciones correspondientes y en apego a la reglamentación, además de que se publicó el informe en el apartado de Sanciones a Funcionarios dentro del Portal de Transparencia del Municipio.

De esta manera reiteró que hasta el último día de su cargo se buscará aplicar de forma total el código de ética y la reglamentación en todos los aspectos de la función pública, evitando abusos y otras situaciones de atropello a los derechos de la ciudadanía.

"Ustedes saben que hay un código de ética, lo instituimos desde el inicio de la administración, ya no está la foto del alcalde para que nos estén viendo la cara, está un código de ética en todas las oficinas del municipio de Torreón, esto pues nos recuerda permanentemente cuál debe ser la conducta que deben observar todos los servidores públicos… No se puede actuar con prepotencia, no se puede actuar con deshonestidad, no se puede dejar de atender a la gente con la dignidad que se merecen".

Información

Afirma alcalde Jorge Zermeño que situaciones de abuso policial y prepotencia de agentes viales no se toleran.

* Durante el segundo trimestre de este año se sancionaron o dieron de baja definitivamente a 10 elementos viales o de la policía de Torreón.

* En uno de los casos se comprobó que un agente de la Policía participó en un robo con violencia, se le tuvo que dar de baja definitivamente.