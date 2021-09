Municipio de Torreón comprará más vehículos para vigilancia policial

Jorge Zermeño, alcalde de Torreón, adelantó que antes de que concluya su gestión al frente del Ayuntamiento se ejecutará la compra de nuevas patrullas para incrementar la labor de vigilancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), esto pese a que a nivel nacional se cuenta con un déficit en la oferta de unidades tipo “pick up” y con las características que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En ese sentido precisó que las nuevas unidades serán únicamente de patrullaje y no de reacción inmediata, además de que se mantendrá la apuesta para robustecer el poder de fuerza de la corporación y en beneficio de la seguridad ciudadana en todos los ámbitos.

“Yo iba a comprar 17 patrullas, no las hay, hay una escasez en todas las armadoras de todas las marcas en el tipo de vehículo que marca, digamos el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues son vehículos que tienen que ser de 8 cilindros, tienen que ser camionetas pick up, no hay una sola camioneta a nivel nacional, tengo entendido que las empresas que surten estos chips pues están en China y otros lugares, por alguna razón, la pandemia o lo que ustedes quieran no están surtiendo… Vamos a adquirir otros vehículos más pequeños”.

Dijo que serán adquiridos automóviles y motocicletas, aunque aún trabajan en la definición de las cantidades y en ese sentido del monto definitivo que será requerido para esa acción, misma que dejará a la DSPM con un parque vehicular amplio de cara a la siguiente administración municipal.