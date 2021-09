Cierre de Puente Internacional 'pega' a las casas de cambio

"El cierre del Puente Internacional sí ha afectado bastante porque aquí el negocio es la compra-venta y pues la gente de aquí no va para allá y no compra dólar… la otra es de que los que vienen de allá ya no están viniendo casi igual", indicó Jesús Octavio, propietario de una casa de cambio.

Precisó que se escaseo el dólar y con ello la venta, pues señaló que es una cadena ya que no vienen visitantes de Estados Unidos y si no van no compran dólares; pese a esta situación, a la fecha la casa de cambio no ha cerrado. Dicho negocio se localiza en la esquina conformada por las calles Hidalgo y Morelos, en la zona Centro de Ciudad Acuña, prácticamente a unos metros del ingreso de Estados Unidos a México. Jesús Octavio señaló que ante tal situación consideran urgente que abran el Puente Internacional Ciudad Acuña-Del Rio, pues disminuyó un 90 por ciento la clientela y ya consideran crítica la situación. Cabe recordar que desde las seis de la tarde del pasado viernes 17 septiembre del año en curso, las autoridades norteamericanas determinaron cerrar el Puente Internacional de Ciudad Acuña-Del Rio ante la presencia de miles de migrantes, en su mayoría originarios de Haití, los cuales serán deportados a su país de origen. El propietario de la casa de cambio también abordó el tema de la llegada de miles de migrantes a este puerto fronterizo y consideró que su presencia ha sido benéfica para diverso sectores y en el caso específico de las casas de cambio, pues son quienes literalmente se han acabado el dólar. "La llegada de toda esa gente a todos aquí en el centro nos beneficio: restaurantes, fonditas, farmacias, el Oxxo… todo literalmente lleno, todo. Ellos están arrasando con todo ahorita y, sea lo que sea, le dieron un alza a las ventas", señaló el entrevistado.