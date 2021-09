¿Qué papel tenía Queta Jiménez en la vida de Juan Gabriel?

El Palacio Negro de Lecumberri, la prisión capitalina que durante décadas fue el terror de México, fue el lugar donde "Queta" Jiménez y Juan Gabriel se conocieron.

"La Prieta Linda", como se le conoció a la cantante que falleció hoy, 21 de septiembre, conoció al autor de "Querida" y "No vale la pena" cuando fue acusado del hurto de joyas a una actriz, permaneciendo meses en las crujías penitenciarias.

Por aquel entonces, "Queta" conocía al director del penal porque era cuñado de su hermana. Y se acercó al joven norteño pues decían era cantante

"Cuando lo miré, pues era un muchachillo flaco. Me lo presentaron y en cuanto me miró, me dijo: 'Yo tenía ganas de verte'. Empezó a llorar y yo también", recordó la intérprete en una entrevista con "Ventaneando", poco después de la muerte del "Divo de Juárez".

Ella presuntamente le ayudó a salir al hablar con el director de prisión y pedirle revisar el caso. Después impulsó su carrera, amadrinándolo profesionalmente en los albores de los 70.

Y entre los dos hubo un pacto, recordó en la misma plática con el programa televisivo: ella respetaría la vida privada de él y sólo hablaría de sus canciones. No se mencionaría nada de prisión.

El pasado carcelario lo confirmó el propio cantautor en la cinta "Es mi vida", protagoniza por él mismo. "Lo recibieron en la compañía donde yo grababa, y empezó a despuntar solito, gracias a su talento”, comentó "Queta".

"La Prieta Linda" fue de las primeras artistas en grabar un tema de Alberto Aguilera, titulado "Noche a noche", a la que seguirían otros como "No volverás a verme", "No vuelvo a molestarte" y "Mentira que me quieres mucho".