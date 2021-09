Muere la actriz y cantante mexicana Enriqueta 'Queta' Jiménez, conocida como 'La Prieta Linda'

La cantante y actriz de la época de oro del cine mexicano, Enriqueta "Queta" Jiménez, mejor conocida como "La Prieta Linda", falleció este martes, 21 de septiembre, de causas naturales, a los 88 años de edad, en su casa de la Ciudad de México.

Enriqueta Jiménez Chabolla, su nombre real, nació un 4 de julio en Salamanca, Guanajuato; era la hermana menor de la también cantante y actriz Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar y abuela de Ángela Aguilar y quien murió el año pasado a los 90 años de edad, también por causas naturales.

Cuando Queta y Flor eran adolescentes formaron un dueto musical llamado "Las Flores" y así empezaron a llamar la atención en el mundo del espectáculo; juntas hicieron muchas giras, hasta que cada una empezó con sus proyectos por separado.

La cantante tuvo una larga carrera artística que inició en 1950, entre los discos de estudio que grabó se encuentran "La Prieta Linda interpreta con el Mariachi Guadalajara de Silvestre Vargas y Hnos", "Canciones de América", "El peor de los caminos", "La Prieta 'más' Linda: Queta Jiménez", entre otros, de los cuales dejó grandes éxitos como "Celosa", "Amor sin medida", "Yo no me caso, compadre", "Llorarás, llorarás", "Un clavo para mi cruz", "El quihúbole", "El peor de los caminos", "Desolación" y "Una sola caída", entre muchas más.

En el cine mexicano participó en más de 30 películas, como "Nuevo amanecer" (1954), "Con el diablo en el cuerpo" (1954), "Chucho el roto" (1954), "Sueños de gloria" (1953) y "¡Ay, pena, penita, pena!" (1953).

A la actriz también se le conoce por haber amadrinado la carrera de Juan Gabriel, además de ser la persona quien lo ayudó a salir de la cárcel cuando lo acusaron de robo y por ello lo mandaron al famoso palacio negro, Lecumberri.

"Lo acusaron de robo y fue a dar a la cárcel de Lecumberri. Lo conocí porque el director del penal era cuñado de mi hermana. Cuando lo miré, pues era un muchachillo flaco. Me lo presentaron y en cuanto me miró, me dijo: 'Yo tenía ganas de verte...' Empezó a llorar y yo también", indicó en una entrevista televisiva.

Las colaboraciones de ambos artistas no han sido echadas al olvido por sus fans, pues en la actualidad, un disco en el que cantan a dúo se valúa, en MercadoLibre, hasta en 3 mil pesos.