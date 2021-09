AMLO reprocha a la Judicatura Federal por devolución de impuestos a Carmela Azcárraga

Luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la devolución de casi mil millones de pesos en impuestos a Carmela Azcárraga, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que Bernardo Bátiz Vázquez, Loretta Ortiz Ahlf y Eva Verónica De Gyves Zárate, consejeros de la Judicatura Federal (CJF) que él propuso, no digan nada sobre esto y manifestó que "a lo mejor en ese ambiente los adormecen".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que esta decisión de devolver más de mil millones de pesos "me duele hasta el alma más profunda", y reiteró que por estos casos, es urgente que haya una reforma en el Poder Judicial.

"Acaban de autorizar, imagínense, que se le devuelvan mil millones de pesos, me duele hasta el alma más profunda, mil millones de pesos a una contribuyente por un juicio. ¿Qué no pudieron plantear que se repusiera el procedimiento, que se revisara a fondo? ¿Por qué en estos casos no actúan con cuidado?", cuestionó el presidente.

"Les hago un llamado respetuoso, fraterno, cariñoso, a los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, me tocó a mí proponer a tres, de primera, dos mujeres y el maestro Bátiz, un hombre íntegro, recto; las dos mujeres de prestigio, (pero) no los escucho, no sé nada de ellos".

"¿Se equivocó (al proponerlos)?", se le preguntó.

"No, pero a lo mejor en ese ambiente los adormecen. Entonces necesitan denunciar, necesitan combatir la corrupción. Ahora que hubo esta resolución de que el pueblo de México, con dinero del pueblo, con dinero del presupuesto, porque es dinero del pueblo, paguemos mil millones, porque uno no salió a hacer nada, ¿qué, no que les corresponde? 'Hay que cuidar la formas'", señaló.

"Entonces eso lo tenemos que seguir planteando para que no haya abusos".

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a los jueces no piensan en el pueblo, sino en los intereses de una élite, y se cobijan en el derecho para no impartir justicia.

"Siguen amparándose, cobijándose en el derecho, para no impartir justicia. Es el fondo, que ellos deberían estar pensando siempre en la justicia. Es un tema que debe de tratarse en efecto, porque no piensan en la gente, no piensan en el pueblo, y mucho menos en lo pobres, en el pueblo raso, es una élite".

En el Salón Tesorería, el mandatario federal afirmó que se requiere esta reforma a fondo, pero sin la injerencia del Poder Ejecutivo.

"Entonces sí se requiere una reforma a fondo. Eso viene de tiempo atrás, porque eran concesiones que se entregaban a partidos para mantener al régimen de corrupción, de privilegios, entonces sí se necesita una reforma. Claro, sin injerencia del Poder Ejecutivo".

"Se tendría que hacer una reforma constitucional, y yo pienso que los mismos miembros del Poder Judicial deberían de tomar la bandera de la reforma de la moralización del Poder Judicial. No escucho a jueces, no se agrupan para eso, se agrupan para defender sus canonjías", dijo.