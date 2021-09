Regidores presentan denuncia contra exdiputados por solicitud de crédito en Durango

La coordinación estatal de Morena en Durango presentó una denuncia contra los diputados locales de la pasada legislatura ante la Comisión de Honor y Justicia del partido tras la aprobación de un nuevo préstamo al Gobierno del Estado.

Fue Manuel Jáquez Reyes, en calidad de secretario general de la coordinación estatal de regidores, quien acompañado por sus compañeros de fracción así como por sus homólogos de Lerdo, detalló que la queja va en contra de: Iván Gurrola Vega, Otniel García Navarro, Claudia Ortega Castañeda, Karen Pérez Herrera, Ramón Román Vázquez, Pablo César Aguilar Palacio, Pedro Castro, Nancy Vázquez y Alejandro Jurado.

Consideran como una incongruencia y traición el hecho de que a unas horas de concluir su gestión como legisladores, hayan aprobado una línea de crédito a favor del Gobierno del Estado. En ella aseguran que el Gobierno se endeudará por hasta 7,244 millones de pesos.

Sobre una posible expulsión del partido a los ahora exdiputados, los ediles comentaron que será la Comisión en donde se analiza cada caso, la que definirá su condición.

"Asumiendo una postura firme y decidida, señalamos los actos que pueden ser constitutivos de transgresiones a los documentos básicos de Morena, estatutos, principios y programas de lucha", explicó.

Recientemente el diputado local por Morena, Eduardo García Reyes, explicó que el Gobierno del Estado adquirió un nuevo adeudo por un monto de 980 millones de pesos a pagar a 20 años. "Crédito que no ha sido ejercido en su totalidad, por lo tanto no ha sido comprobado, de tal manera que para nosotros es la primera anormalidad porque si se pide un crédito anterior, hay que ejercerlo y comprobarlo para después solicitar otro pero no sucedió así", dijo el pasado 6 de septiembre en rueda de prensa.