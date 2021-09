La crisis migratoria futura, climática y tipo Mad Max…

Cerca de 4 millones de personas en Centroamérica y México se verán obligadas a migrar para 2050.

El martes pasado el colega Daniel Francisco me alertó sobre dos notas internacionales que, cuando las leí con calma, me espeluznaron porque remiten a un escenario global de severa degradación climática y de migraciones masivas que me parecían surgidas de una serie de televisión con escenas apocalípticas. Una especie de película Mad Max 4.0 Reloaded con guerras tribales por alimentos y agua, con desoladoras imágenes ocres de un futuro catastrófico pletórico de éxodos. Parece inverosímil, pero es algo que inevitablemente llegará y que también atañe a México y a las políticas de Estado que implementa nuestra nación, y que los gobiernos estatales y federal deberían diseñar desde ahora mismo para evitar una degradación nunca vista.

Lea usted: "El calentamiento global podría forzar la migración de hasta 216 millones de personas para 2050 por escasez de agua, disminución de la producción agrícola, o aumento del nivel del mar, advirtió el Banco Mundial (BM)".

Sí, no se trata de un documento de alguna organización ecologista que carezca de sustento científico, sino de un informe del respetado BM. "Los datos surgen de la actualización del informe Groundswell (https://bit.ly/3zimrVF), difundido por primera vez en 2018, y centrado en aquel entonces en tres regiones del mundo: África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina".

"Los millones de migrantes internos dentro de los países: el rostro humano del cambio climático", cabecea el BM la nota en su página. Sí, porque cuando hablamos de cambio climático usualmente los periodistas nos referimos al calentamiento global, a temperaturas extremas, a inundaciones pavorosas, a torrenciales lluvias atípicas, a devastadores incendios, a sequías cada vez peores, a derretimientos de glaciares, a nevadas inauditas, a hoyos en la capa de ozono, pero nos ha faltado ponerle rostro humano a los desplazados de esta crisis, para que dimensionemos la magnitud de la emergencia que enfrentamos.

Mire usted, en 2018 se había proyectado que para 2050, es decir, en menos de treinta años a partir de ahora, en menos de cinco sexenios, habría 143 millones de "migrantes climáticos" en África Subsahariana, Asia Meridional y América Latina, pero el Informe Groundswell ahora es peor: agregó otras tres zonas, Asia Oriental y el Pacífico, África del Norte y el área que comprende Europa Oriental y Asia Central, lo cual implica que serán 216 millones los migrantes climáticos, cifra que representa "casi 3 por ciento de la población total de estas regiones".

Por favor deténgase un momento en la espantosa cifra global: 216 millones de personas viviendo en amplias regiones cada vez más inhóspitas, con carencias de agua y alimentos, y por tanto migrando para salvar sus vidas.

Es como si la mitad de la población de Estados Unidos (165 millones) y el 40% de los habitantes de México (51 millones) tuvieran que huir hacia lugares menos inclementes, pero… ¿hacia dónde? ¿Cómo afectará esto a nuestro país? Cerca de 4 millones de personas en Centroamérica y México (el equivalente a casi toda la zona metropolitana de Guadalajara) se verán obligadas a abandonar sus hogares y migrar para 2050, se advierte en el nuevo informe Groundswell (Marejada), donde se estima que estas migraciones masivas comenzarían en 2030 (ya, en apenas nueve años, cuando esté concluyendo el próximo sexenio) y se intensificarían hacia 2050.

Qué capacidad depredadora del Homo sapiens, que de sabio en temas ecológicos ha tenido poco. ¿Qué vamos a hacer con una Tierra así y con esas severas migraciones? ¿Alguien por aquí que sepa?

