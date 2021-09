José Joel entrega su delantal y se va de MasterChef Celebrity

La noche de ayer se vivió la quinta transmisión de “MasterChef Celebrity”. Una entrega conmemorativa, en la que era importante destacar que la cocina mexicana surgió del mestizaje en un proceso de descubrimiento, seducción y pasión. Así, la cocina mexicana surge del encuentro de dos culturas por ello, este recuentro culinario. El aporte cultural de esta noche estuvo a cargo de Arte y Cultura del Centro Salinas Pliego.

En medio de un cúmulo de emociones, los dieciséis participantes sacaron sus mejores dotes como cocineros con tal de permanecer en este reality. La noche comenzó cuando los famosos recibieron las ya conocidas “Cajas misteriosas”, que en esta ocasión contenían todos los elementos para la preparación de un platillo originario del estado de Oaxaca: el caldo de piedra. Las celebridades también tenían que convencer el paladar del chef Fernando Stovel, invitado especial de la noche.

La creatividad y la intuición de las celebridades no se hizo esperar y en los sesenta minutos de preparación los chefs se encontraron con propuestas muy interesantes. Así, dentro de los platos más prometedores y llamativos para los chefs se ubicaron “Choco”, Stephanie Salas y Laura Flores, quienes fueron las primeras en pasar al frente para presentar su caldo de piedra. Tanto Choco como Laura Flores recibieron excelentes cometarios para sus “Guata Neri Consu Prehispánico” y “Mi México me abraza” respectivamente. Sin embargo, a Stephanie no le fue muy bien con su “Acapulquel” debido al exceso de limón.

Por su parte, David Salomón presentó su “Lec de olvido” para el cual uso como ingrediente clave naranja agria, pero al degustar los chefs coincidieron en que había exceso de cítrico. Laura Zapata nombró su caldo como “Eva la prehispánica” en honor a su querida abuela, y resultó exitoso ante el paladar de los chefs quienes lo describieron como sabores perfectos y en armonía. El último elegido por los chefs fue Aristeo Cazares quien presentó “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente” y aunque recibió buenos comentarios, estaba ligeramente pasado de sal.

De esta manera, los chefs deliberaron que las tres ganadoras del primer reto: La conquista del sabor, eran Laura Flores, Choco y Laura Zapata al preparar las mejores sopas de piedra. Ante el triunfo del poder femenino, las famosas obtuvieron la capitanía de los equipos para el siguiente reto, siendo Laura Flores la cocinera del plato más sobresaliente en este trío obtuvo el beneficio de elegir el platillo a cocinar en el segundo reto de la noche.

La mesa de Carlos V fue el segundo reto de esta entrega, los tres platillos de éste fueron: “Perdices de San Lorenzo”, “Bacalao en ajada” (platillo preferido de la reina Isabel) y “Atún en escabeche” (representativo de la cocina medieval). Para este reto se formaron tres equipos: rojo, amarillo y azul. Los integrantes de los equipos se eligieron al azar, mediante una dinámica con figuras prehispánicas.

El equipo rojo comandado por Laura Flores, se completó con Paco Chacón, Stephanie Salas, Germán Montero y Dalú. La capitana hizo válida su recompensa del primer reto y eligió preparar “Bacalao en ajada”. Por su parte, el equipo amarillo fue liderado por la primera actriz Laura Zapata, y se integraron Mauricio Islas, Paty Navidad, Aida Cuevas y Aristeo Cazares. Su capitana optó por la preparación de “Atún en escabeche”. Finalmente, el equipo azul encabezado por Choco, recibió a David Salomón, José Joel, Alicia Machado, Bebeshita y Tony Balardi; su platillo para este retro fue “Perdices de San Lorenzo”. Así, sesenta minutos para cocinar y mercado abierto.

Con las emociones a flor de piel y llenos de deseo por permanecer en la cocina de “MasterChef”, las celebridades tuvieron algunas diferencias al preparar su platillo en equipos. Como el equipo azul, en el que Alicia Machado y Choco no lograron ponerse de acuerdo en la preparación de unas papas como guarnición de sus “perdices”. Por su parte, Tony Balardi sintió que no era tomado en cuenta por el resto del equipo.

Al culminar el tiempo de preparación, las capitanas presentaron su platillo para degustación de los chefs. El equipo rojo recibió buenos comentarios en general, aunque el chef Herrera percibió un poco salado el bacalao. El equipo amarillo presentó un atún en escabeche con punto de cocción ligeramente pasado. El nivel de acidez estaba por debajo de lo que se necesitaba. Además, en este platillo había exceso de romero y en cuanto a la presentación, cometieron el error de no servir el filete completo. Por su parte, el equipo azul presenta su platillo sin un término de cocción completo, a esto los chefs lo denominan un error garrafal.

Por tanto, los chefs deliberan que los equipos que suben al balcón y se salvan del reto de eliminación son el equipo rojo y el equipo amarillo. El equipo azul, comandado por Choco recibieron los delantales negros y pasaron directo al reto de eliminación: La mesa de Hernán Cortés. Este reto consistió en preparar carnitas acompañadas de una salsa frutal, las frutas a considerar fueron mamey, tuna y zapote. Laura Flores fue la encargada de asignar la fruta con la que cada integrante prepararía la salsa de sus carnitas.

De esta manera, la línea de expulsión de esta entrega se conformó por Choco, David Salomón, Alicia Machado, José Joel, Tony Balardi y Bebeshita.

Fue Choco la primera en presentar sus “carnitas miss abuela” acompañadas de una salsa de zapote, las cuales convencieron y gustaron a los chefs, por lo que recibió comentarios favorables. En seguida Tony Balardi demostró su talento con sus “carnitas a la Cuevas” acompañadas de una salsa de tuna, platillo que dedicó a su compañera Aida Cuevas y las cuales se postularon como las mejores carnitas que había probado la Chef Betty. El tercero en ofrecer sus “carnitas Cancún”, acompañadas de salsa de zapote fue David Salomón, quien recibió buenos comentarios en general.

El momento de tensión no se hizo esperar y surgió cuando Bebeshita presentó sus “carnitas albondiguita” con salsa de tuna, pero no consiguió acertar con este platillo ya que la carne estaba seca y la salsa muy líquida. Con entusiasmo, Alicia Machado dio a degustar sus “carnitas Zona Rosa” con salsa de mamey, pero tampoco acertó ya que a consideración de los chefs su salsa estaba muy pastosa. Finalmente, José Joel presentó sus “carnitas ahumadas a la si me dejas ahora” con salsa de mamey, mismas que no conquistaron a los expertos ya que la carne terminó sobre cocida y su salsa también fue demasiado espesa.

Desafortunadamente, José Joel se convierte en el quinto eliminado de “MasterChef Celebrity”, en medio de profunda nostalgia y agradecimiento, entrega su delantal y se despide de la cocina más famosa de México.