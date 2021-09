Generarán polémica

Inseparables, amor al límite reality show conducido por Diego De Erice, en el que 13 parejas vivirán en una misma casa y pondrán a prueba su amor, mediante divertidas y emocionantes competencias, regresa a la pantalla de Canal 5.

En esta nueva temporada de Inseparables, amor al límite los concursantes descubrirán que tanto conocen a sus parejas, así como la tolerancia que se tienen cuando se encuentran en situaciones adversas.

Cada semana, participarán en diferentes contiendas donde deberán mostrar sus habilidades físicas y mentales, superando retos de tenacidad, control, concentración, confianza y lealtad.

Los famosos apostarán dinero a favor de sus parejas en todas las competencias que se realicen, con base en la posibilidad que tenga su pareja de ganar. Al final de la semana, las tres parejas que hayan acumulado menos dinero, quedarán en riesgo de eliminación.

Sus compañeros tendrán la última palabra y votarán para decidir que pareja debe abandonar la contienda.

Los eliminados se van con las manos vacías y la pareja ganadora acumula el dinero apostado Al final, sólo una pareja se llevará el gran premio Inseparables, amor al límite se estrena el lunes 20 de septiembre, a las 20:00 horas por Canal 5.

Algunas de las parejas participantes son:

MARIAZEL Y ADRIÁN RUBIO

Ella es conductora, actriz y modelo. Ha incursionado en telenovelas y teatro a lo largo de su carrera. Actualmente colabora como comentarista y conductora en TUDN y es parte de La Familia Disfuncional" de Me Caigo de Risa.

Él es actor, director, productor y maestro de actuación. Ha incursionado en teatro, telenovelas y cortometrajes.

Se conocen desde hace más de 15 años Adrián tuvo que esperar 2 años para poder salir con Mariazel. Ella estuvo viviendo en Barcelona sola un tiempo y, gracias a una amiga en común, se dio cuenta que Mariazel estaba por regresar y además soltera

ESTEFANÍA AHUMADA Y LUIS CABALLERO "POTRO"

Estefanía, de nacionalidad española, es actriz y conductora. Ha incursionado en cine y en la televisión mexicana, consolidando su carrera con su participación en la serie El Dragón, Reto 4 Elementos, Guerreros 2020 y como conductora de Inframundo.

Él es cantante, actor y conductor. Se dio a conocer en Acapulco Shore el cual le valió para saltar a la fama y convertirse en influencer. Fue parte del equipo de Leones en las 2 temporadas del programa Guerreros. Recientemente trabaja en su material discográfico.

ROMINA MARCOS Y HUSSAM NÚÑEZ

Hija de una de las figuras más polémicas de la televisión, Niurka Marcos Romina es actriz, cantante e influencer. Ha incursionado en teatro, telenovelas y programas unitarios, como ¿Qué le pasa a mi familia? y Como dice el dicho.

Hussam es actor y fue parte de la afamada serie Preso No 1 y de la serie original de Amazon Zero, Zero,

Zero. Se conocieron en 2018 salieron a bailar con unos amigos en común y desde ese día, no se han separado. Ninguno quería algo serio y todo empezó con la intención de "ir viendo qué onda".

Así llevan 1 año y 6 meses Nunca hubo propuesta de noviazgo, pues los dos están convencidos que el tiempo es lo que realmente une a las personas y te ayuda a aprender del otro, para ser realmente un equipo Romina se reencontrará en este reality con quien fue su padrastro, Bobby Larios.

BRENDA ZAMBRANO Y GUTY CARRERA

Ella es modelo, influencer y celebridad, conocida por su par icipación en realities. Fue parte de Acapulco Shore programa que le valió para saltar a la fama.

Fue parte del equipo de Cobras en la primera temporada de Guerreros 2020.

Él es un modeloecuatoriano muy famoso en Perú, debido a su participación en el programa de competencia física Esto es Guerra. También participó en la segunda temporada de Guerreros, como capitán de Cobras. Se conocieron hace 2 años, cuando Brenda fue a visitar a Danilo Carrera, quien es primo de Guty. En ese primer encuentro Guty no quiso salir con ellos y Brenda pensó que era payaso y probablemente gay.

YUREM ROJAS Y JHOSENIC ALBANY

Ella es modelo y graduada en Administración de Empresas. Él es actor, cantante, conductor y comediante. Ha participado en un sinfín de telenovelas, series y obras deteatro. También ha participado en varios realities como Buscando a Timbiriche La Nueva Banda y Reto 4 Elementos, entre otros.

Actualmente es parte de "La Familia Disfuncional" en Me Caigo de Risa.

Por primera vez, Yurem supera la "friend zone" y logra conquistar a una mujer, teniendo su primera novia. Tienen muy poco tiempo saliendo, pero la relación va muy en serio. Empezaron siendo amigos, pero Yurem sabía que quería algo serio con Johs.

Sin embargo, ella no estaba muy segura, pero con los días descubrió que también quería entablar una relación formal con el actor.

CARLOS TREJO Y MARISOL RODRÍGUEZ

Él es una figura muy peculiar en la televisión mexicana. Es conocido por ser un investigador de lo paranormal. Saltó a la fama en los años noventa con sus apariciones en la televisión, donde presentaba sus investigaciones de temas sobrenaturales.

Actualmente es presidente del Club de cazafantasmas. Llevan 12 años de relación y no planean tener hijos. Después de tanto tiempo juntos, Marisol se empezó a empapar del mundo de Carlos y actualmente también es cazafantasmas.