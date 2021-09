Tracy Reuss regala naturaleza en sus joyas

La pandemia llevó a la modelo Tracy Reuss a emprender mediante el diseño y creación de piezas únicas de joyería en oro.

Sus ganas por crear una marca propia la hicieron encontrar en los accesorios una oportunidad para emprender, pero después de años de pensarlo y de estudiar un MBA (Maestría en Dirección de Empresas, por sus siglas en inglés) por fin pudo materializarlo.

"Desde siempre me había llamado la atención colgarme aretes y accesorios y todo. Luego estudié un MBA, donde básicamente te enseñan a ser la dirección de una empresa o a crear tu propia empresa y ya con eso tuve las bases para empezar a hacer una marca. Durante la pandemia estaba trabajando en una agencia de publicidad en la Ciudad de México y me dije: tengo que hacer algo más", comparte Tracy.

Esta inquietud la llevó a buscar un contacto con un amigo de la ciudad del sur que le ayudó a contactar a un joyero de la Comarca Lagunera que le ayudó a dar los siguientes pasos de su emprendedurismo y pudo aprovechar en la contingencia.

"Con este contacto ya toda la cuarentena estuve yendo con esta persona y él me enseñó a hacer joyas. Empecé a aprender y ahora que estoy empezando la marca estoy iniciando el e-commerce en la página web", dice Reuss.

La ganadora del segundo ciclo de Mexico's Next Top Model actualmente vende su joyería mediante sus redes sociales y sigue aprendiendo y mejorando en la técnica del diseño.

TÉCNICA E INSPIRACIÓN

Tracy Reuss actualmente lleva a cabo un curso para hacer joyas en 3D y realiza otras formas para concluir sus piezas de oro. Cada joya, ya sea aretes, collares o anillos, llevan el estilo sencillo, sutil y clásico que caracteriza a la lagunera.

La forma en que concluye sus piezas van desde la impresión en 3D, donde inicia con un diseño, desarrolla el molde y al final, ocasionalmente, termina por dar un acabado manual.

"Todas mis joyas son muy sutiles y chiquitas. Para crear mis cosas me inspiro en algo que a mí me gustaría usar, cosas que a mí me gustaría ponerme y también en lo que está un poco de moda.

"A veces me inspiran también las piezas, compro las piedras y pienso en cómo las voy a usar: piedras, perlas, madre perlas. Me gusta comprar piedras de colores, pero en mis joyas todo es oro, todo es muy natural. Yo quiero hacerlo todo de materiales de la tierra, las piedras, los diamantes, es lo que me gusta. Me gusta sentir que tengo un pedacito chiquito de naturaleza", afirma Reuss.

LO MÁS DIFÍCIL

Para la emprendedora lagunera el camino a crear su marca propia de joyería no fue fácil. Decidirse a crear Tracy Reuss Joyería le tomó años concluirlo y la pandemia fue un aliciente que ayudó a concretar su sueño.

"Lo más difícil fue empezar, porque yo llevé años y años diciendo 'quiero tener algo' y hasta ahora que pasó la pandemia fue que decidí poner una marca y de hecho por eso empecé un MBA.

"Aunque siempre pensaba en cosas como 'primero trabajo en una joyería para entender las bases y luego ya, tengo que entender cómo hacer una joyería', pero empecé. Entonces, lo más difícil fue empezar, pero yo me lancé así sin saber nada de joyas ni nada y pues ahí poco a poco va creciendo esto", asegura Tracy.

Aunque por el momento no está habilitada su página de internet donde comercializa su joyería, los interesados en algún producto o diseño nuevo pueden escribirle a Reuss y hacer pedidos por medio de su cuenta de Instagram en @trecyreuss_jwly.