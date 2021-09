'Les debo una explicación'; Drake Bell aclara los rumores de su situación legal

El actor y cantante estadounidense Drake Bell compartió un video en su cuenta de Instagram en el que aclara su situación legal. Recientemente se dio a conocer que fue denunciado en Ohio, Estados Unidos, por delitos que involucraban a un menor de edad, de los cuales él se declaró culpable.

"Soy Drake Bell, yo no soy Drake Campana", dijo en español el actor, quien aclaró que no se ha cambiado el nombre, no se ha mudado a México -aunque amaría hacerlo-, no es residente ni ciudadano mexicano, por lo que no tiene pasaporte mexicano.

"La mayoría de las noticias que escucharon recientemente son completamente falsas y erróneas. Y siento que ustedes merecen, y les debo, una explicación", dijo Bell en el video.

Drake explicó que aunque estas noticias se dieron en un periodo corto de tiempo, en realidad se trata de una investigación que ha corrido durante tres años, investigación "sobre cada declaración falsa que se ha hecho", destacó el actor.

Bell señaló que no sólo es él quien asegura que se tratan de declaraciones falsas hechas en su contra, sino que el estado de Ohio ya lo comprobó. El también cantante explicó que de no haber sido falsas, no se encontraría actualmente viviendo en su casa en EU, junto a su esposa e hijo.

Entonces, ¿por qué Drake Bell se declaró culpable de un delito que involucraba a un menor de edad?

El intérprete de "I Found a Way" confesó que no es perfecto y que él también comete errores.

Bell explicó que, en efecto, contestó mensajes de una fan menor de edad, los cuales describió como "imprudentes e irresponsables". Sin embargo, aclaró que no estaba al tanto de la edad de esa persona y que en cuanto se enteró, cortó todo tipo de comunicación con ella.

El cantante dijo que esta persona con la que se mensajeó siguió asistiendo a sus conciertos y pagando "Meet and Greets" (sesiones para conocer en persona a un cantante), sin que él estuviera al tanto de que se trataba de esta persona que después lo denunciaría, y que por eso se declaró culpable.

"Quiero dejar en claro que no hubo imágenes de carácter sexual, nada físico entre esta persona y yo; no se me acusó por nada físico, no se me culpó por difundir fotografías o imágenes ni nada similar. Esto fue estrictamente por los mensajes de texto", afirmó Bell.

Con respecto a haberse declarado culpable, Drake asegura que lo hizo porque creyó que así era la forma más rápida de terminar con el asunto, por lo que aceptó un acuerdo con la fiscalía.

Drake Bell agradeció a todas esas personas que no cayeron en la "confusión de los medios" y vieron el caso por lo que realmente era.

"No crean en los medios inmediatamente, hay mucho 'clickbait'. Hagan sus propias investigaciones y lleguen a sus propias conclusiones", alentó el cantante.