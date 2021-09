Valeria Cuevas busca enaltecer la música mexicana

Valeria Cuevas sigue los pasos de su madre, Aída Cuevas; ya se lanzó con todo a los escenarios y uno de sus objetivos es fomentar la música mexicana.

"La idea es una carrera en la música mexicana, no tengo planes de cambiarme a otro género, no estoy cerrada a las colaboraciones, pero mi prioridad es y será siempre el regional mexicano", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La joven, quien se dio a conocer como copresentadora de Todos quieren fama, recién lanzó su sencillo debut, de nombre Las traicionadas, el cual se hizo en familia.

"Es un tema que veníamos preparando desde hace dos años, pero por la pandemia no lo había sacado; poco a poco la gente lo va conociendo.

"Este tema lo hizo mi hermano, Diego Cuevas, y mi madre es la productora ejecutiva de mi disco, porque este tema es la punta de lanza de lo que será mi primera producción discográfica, que saldrá en 2022", comentó.

Vía telefónica, la artista mencionó que la herencia musical Cuevas la sintió desde que estaba en el vientre de su madre.

"Mi mamá me dice que cuando daba shows yo no dejaba de moverme cuando escuchaba la música del mariachi", sostuvo.

La cantante reveló que además de los Cuevas, Juan Gabriel le ha servido de inspiración en los escenarios.

"Tuve la oportunidad de convivir varias veces con el maestro Juan Gabriel; él me mostraba canciones hermosas que luego yo me ponía a oír. Él me decía cómo interactuar con el público y me dio otros consejos".

Hace unos días, una revista nacional mencionó que Ángela Aguilar tendría que cuidarse por la llegada de Valeria, sin embargo, ella dijo que no habrá rivalidad, pues "para todos sale el sol".

"Aquí no hay competencia. Es un género muy amplio. Tenemos muchas melodías de antaño, hay público para todos. El punto de cantar música nacional es llevar el nombre de México por todo el mundo".

Por otro lado, Cuevas dijo que le encanta la Comarca Lagunera.

"He ido muchas veces con mi mamá y me gusta mucho. Espero volver pronto a cantarles", puntualizó.