Pablo Montero y Celia Lora 'chocan' en La Casa de los Famosos

Parece que los ánimos entre el lagunero Pablo Montero y Celia Lora se 'calentaron' en La Casa de los Famosos de Telemundo, pues el pasado martes se enfrentaron con palabras frente a sus compañeros.

La discusión se originó cuando Pablo le pidió respeto a Lora, destacando que con todos ha tenido problemas por sus comentarios 'innecesarios'.

"Como yo te lo estoy diciendo, en buen plan, ¡respétame! Te lo estoy diciendo ahorita: ¡Respétame! Es todo. Respeto a tus semejantes, sean mayores o de tu edad", dice el cantante.

Sin embargo ella hace burla de su petición, pues asegura que él cuando la conoció lo primero que le dijo fue su deseo sexual hacia ella. "No me puedes pedir respeto si desde el primer día que yo te conocí... yo nunca he conocido a alguien que lo primero que me diga es que siempre me ha querido co...", respondió Lora.

"Tú estás inventando que se me encueró a mí una persona… bueno, ya… a eso te dedicas, a estar hablando mal de la gente, punto. Me respetas y punto", agregó Montero.

La discusión continuó durante otros cinco minutos y fue presenciada por algunos de sus compañeros.