Por vacunar, cerca de 28 mil jóvenes

Son alrededor de 28 mil personas de 18 a 29 años las que se estiman vacunar contra COVID-19 en los municipios de Madero y San Pedro; esperan que en pocas semanas ya se les envíe el biológico.

Aida Mata Quiñones, delegada de la región Desierto de la Secretaría de Bienestar, destacó que el 18 de septiembre inician con la aplicación de la segunda dosis para las personas de 30 a 39 años y resaltó que esperan que en pocos días, les envíen las vacunas para los de 18 en adelante.

"Ya tenemos la vacuna para la población de 30 a 39, pero nada más estamos esperando a que cumplan sus 8 semanas para iniciar con la segunda dosis, ellos fueron vacunados el 17 y 18 de julio y a ver si en estos días nos pudieran llegar el biológico para 18 a 19 años".

La funcionaria recalcó que de los nueve municipios a su cargo, solo Madero y San Pedro, están pendientes con ese segmento de población, pues como ya se sabe en la Comarca Lagunera en Torreón y los municipios del lado de Durango, ya se aplicó, por lo que consideró importante hacerlo en esos dos municipios por la movilidad que hay no solo en esta región, sino en otros municipios del estado, ya que hay sampetrinos que trabajan en Ramos Arizpe, Acuña o Piedras Negras y ocasionalmente llegan a su ciudad de origen.

Mata Quiñones destacó que aunque no tiene una fecha definida para iniciar con la vacunación, ya se buscan espacios más amplios como las Unidades Deportivas de ambos municipios, ya que por el número de población hay dificultad para instalar varios módulos de vacunación pues no hay suficiente personal médicos para hacerlo; incluso, no se descarta ponerse de acuerdo con empresas e instituciones educativas para acercar la aplicación de las dosis, aunque dijo que eso se definirá de acuerdo con el comportamiento que se tenga.

Por último manifestó que para la cantidad de las dosis a aplicar se toma como referencia las estadísticas que tiene el Inegi y luego se hace un ajuste del aproximadamente un 30 por ciento, es decir en el último censo, en San Pedro había 21 mil jóvenes de 18 a 29 y en Madero 18 mil personas, pero con el ajuste en el primer municipio serían 14 mil 700 y en el segundo 12 mil 600, pero se cierran número por las personas que probablemente lleguen de municipios vecinos.