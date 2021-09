Acumuladas, 200 multas por no usar cubrebocas

A la fecha ya son más de 200 multas las que se han aplicado por no portar el cubrebocas, reveló Federico Fernández Montañez, titular de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

En ese sentido, recordó que se busca que este sea un tema preventivo, mas no recaudatorio, lo cual se ha venido haciendo desde su inicio, pues la prioridad es concientizar el uso del cubrebocas.

"Ya todos sabemos que es una medida obligatoria y en esto nos estamos enfocando, afortunadamente cada vez son menos. Cada vez somos más los que portamos esta medida, que nos ayuda no solo a cuidarnos nosotros, también a cuidarnos a los demás", sostuvo.

Cabe recordar que al avecinarse la tercera ola de contagios por COVID-19, en Saltillo desde principios de agosto se comenzó a aplicar esta medida, donde la multa oscila en los 896.20 pesos. Aunado a lo anterior, dicha medida se comenzó a tomar luego de que fuera aprobada su reactivación por parte del Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste, lo cual forma parte del Operativo Cero Tolerancia en la capital del estado.

Algunos filtros se han ubicado en carreteras como el caso de Monterrey, Torreón, Zacatecas y Ciudad de México; además de filtros peatonales en la Zona Centro de Saltillo, así como dos más itinerantes vehiculares.

Cabe recordar que las multas se aplican en caso de viajar solo en el automóvil y no traer cubrebocas, viajar en grupo y no traer cubrebocas puesto (la multa será individual). En los filtros peatonales por no portar el cubrebocas.

A las personas a sancionar se les pedirá una identificación solo para la elaboración de la infracción, misma que será devueltA de inmediato; asimismo esta se registrará en caja 5, por lo que en caso de no liquidarla, si a futuro acude a realizar otro pago aparecerá el antecedente y se tendrá que liquidar.

Asimismo, a finales de agosto la Tesorería de Saltillo dio a conocer que el cumplimiento por concepto de pago de multas aplicadas por la violación de los protocolos COVID-19 era bajo, sin embargo estas acciones son más orientadas a la orientación que a la prevención.