Edith y 'La Josa' vienen a Gómez Palacio

Las sorpresas en el palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio continúan. A lo largo de esta semana que hoy termina se destaparon varios artistas que vendrán como Julión Álvarez, Flans, Pandora, Alex Fernández y Duelo.

El pasado viernes, por medio de sus redes sociales la feria lagunera dio a conocer a dos artistas más que se suman a este cartel. Edith Márquez y María José se presentarán el sábado 20 de noviembre con todos sus éxitos.

El 21 de mayo del año en curso, la llamada "Josa" actuó en el Coliseo Centenario ante un lleno total. En una entrevista previa con El Siglo de Torreón, ella comentó que como sabía que había logrado "sold out" esperaba volver pronto a la Comarca Lagunera.

"Estoy bien contenta. Esta emoción es muy diferente a las anteriores, por supuesto que siempre me gusta ir a La Laguna, pero esta vez no se me va a olvidar, ni al público ni a mí, porque estamos siendo parteaguas dentro de México para iniciar estos conciertos en semáforo verde", dijo la cantante previo a su llegada el 21 de mayo.

María José ha ofrecido presentaciones en otros sitios como Veracruz y Aguascalientes con su gira Reconexión y le ha ido muy bien en todas.

Por su parte, Edith Márquez de igual manera también habló con El Siglo de su deseo por volver a estas tierras, sueño que por fin se le cumplirá.

"Siempre me acuerdo de Torreón, de La Laguna qué ganas de volver. En verdad que los laguneros son mi hit, ustedes son la neta. Espero que no sea mucho el tiempo que pase para poder reencontrarme con ustedes una vez más", sostuvo.