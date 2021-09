'Son mínimos los recursos'

El Gobierno federal "jugó igual" y no hay "nada nuevo" en la propuesta del paquete económico para 2022 pues a la vista de todos hay un incremento en los Ramos 28 y 33 de 0.7 y 9.9% para la mayoría de las entidades federativas.

Sin embargo, esto tiene que ver con el comportamiento de la recaudación, con que se conserve lo que se está proyectando en el precio del petróleo y con el pronóstico de un crecimiento del PIB en un 4.1%, señaló ayer viernes el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

"Lo cual vimos que este año resultó totalmente falso y eso pues no nos garantiza a nosotros que ese presupuesto que es el que nos toca por ley en materia de participaciones pues vaya a llegar intacto en el 2022. Las participaciones federales es lo que por ley nos toca, sin embargo las proyectan de tal forma que no se cumple o no se alcanza la meta de la fórmula y las entidades venimos sufriendo un recorte...llevamos casi 9 mil millones de pesos y eso pues no te garantiza absolutamente nada", afirmó.

Riquelme Solís insistió en que "ese es el truco" pues no hay etiqueta de nueva cuenta para Coahuila además de que en el anteproyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, vienen algunas inversiones en el Seguro Social que no se llevaron a cabo en lo proyectado del Presupuesto para este 2020 y que "pues es lo mismo".

Riquelme Solís añadió que desconoce cuál sea el comportamiento de este año en términos de etiquetar algunos recursos para los estados y además, indicó que ya se revisa con los legisladores federales la manera en que se podría gestionar más dinero para Coahuila.

"Hay un perjuicio para Coahuila. Debo también dejar en claro que el hecho del incremento que tienen los programas de Desarrollo Social y que vienen impactando en el gasto federalizado a Coahuila, pues digo, es inobjetable, es ayuda para adultos mayores, es ayuda para la gente que más lo necesita pero pues no compensa con la inversión en conservación de carreteras que de nueva cuenta viene en ceros, en los apoyos que requieren distintas instituciones por su carácter benéfico y de apoyo hacia nuestra sociedad o al propio gobierno", subrayó.

Comentó que no se ve una clara directriz para el crecimiento equilibrado de las entidades federativas y que aunque hay rubros que son inobjetables "les van a seguir metiendo a esos y a los proyectos que para ellos son importantes en cada región del país".

Citó el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía. Y en el caso de esta región, dijo que les dieron "una salpicada" para el proyecto de Agua Saludable para La Laguna.

El mandatario estatal indicó que para el próximo año 2022, se espera que Coahuila cuente con un presupuesto de alrededor de 50 mil millones de pesos, lo que se traduce en tres mil millones más de lo que se ejerce en este 2021. "Todavía no está a ciencia cierta todo desglosado, hay partidas que ahorita no se van a poder ver hasta que entren en discusión, dentro del formato general eso tenemos, un aumento en Ramo 33 y en Ramo 28, eso es lo que tiene nuestra entidad, no hay más", concluyó.