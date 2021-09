Ni solas ni juzgadas

Hola! Marcaste a este número?

Gracias por contactarnos! Haremos lo posible por responderte de forma inmediata, cuando tardamos es por motivos laborales o porque es muy noche, pero siempre te contactaremos Te recordamos nuestro acompañamiento es una actividad que hacemos de forma voluntaria y todos los datos que nos brindes serán estrictamente confidenciales, teniendo como objetivo de que el acompañamiento sea lo más seguro física y psicológicamente para ti. ¿En qué te podemos servir?.

Lo anterior fue el mensaje recibido en el celular, luego de marcar a un número visible en el Facebook de Acompañantes Laguna una red de apoyo conformada por 15 mujeres que desde el 2016 realizan la labor de dar información a quienes deciden por un aborto seguro.

Luego de una hora, una de las integrantes se puso en contacto con nosotros. Se le explicó que lo que se pretendía era conocer el proceso por el que pasa una mujer que acude a ellas y que busca interrumpir su embarazo. La respuesta fue positiva. Katya, integrante de la red fue la que nos orientó y nos explicó cómo funciona el acompañamiento que brindan.

“Nosotros te recibimos con un pequeño cuestionario, el cual lo utilizamos como una medida de control y de seguridad, tanto para nosotras las acompañantes como por supuesto principalmente para las acompañadas. En este primer cuestionario preguntamos tu nombre, como te enteraste de nosotras y en qué te podemos ayudar, está última pregunta la dejamos un poco abierta porque en ocasiones nos buscan aún no estando seguras de que están embarazadas".

También, mencionó, se les pregunta el estado que radican, esto para tener un datos meramente estadístico. Algunas, dijo, prefieren no dar su apellido, “por lo cuál no hay problema, "lo importante es contar con un nombre para poder dirigirnos a ellas”.

“Ya que nos contestan seguimos el protocolo en el cual les explicamos detalladamente que no somos asociación que somos un grupo voluntario aliado con la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, (ANDAR) y DDSER (Derechos Sexuales y Reproductivos). Estas son alianzas a nivel nacional. Luego les decimos que sólo las mujeres somos expertas en nuestras decisiones, en nuestros cuerpos. Creemos en el derecho de interrumpir un embarazo, todo eso lo decimos para que no se sientan solas para que se sientan acompañadas, para hacer un proceso mucho más humano, que no se sientan juzgadas, tratamos de ser lo más precisas posibles, lo más amorosas”.

Katya explicó que la información que brindan es pública y que se encuentra fácilmente en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Si tú buscas ‘aborto seguro en casa OMS’, ahí te sale el protocolo que está aprobado por la organización y lo puedes encontrar tú sola, la diferencia es como te decía, que igual y si la buscas tú sola pues el momento puede resultar no tan cálido”.

“Nosotras damos un acompañamiento desde una perspectiva feminista, integral, lo más amoroso posible, lo más cálido y lo hacemos desde el punto de vista de no sólo cuidar la integridad física, sino también la integridad emocional”. Todo esto, informó, de manera gratuita.

Atrás de Acompañantes Laguna, son 15 mujeres que constantemente se rolan dos números telefónicos disponibles para atender a quienes buscan su ayuda. Katya explicó que sólo una mujer realiza el acompañamiento de otra mujer, misma que está atenta a todo el proceso, si es que la que solicitó el acompañamiento así lo manifiesta.

El proceso es, entonces, en primera instancia, brindarles la información necesaria, lo cual tardan entre 40 minutos, una hora y que puede ser compartida a través del medio que la mujer requiera (mensaje de voz, llamada o presencial).

“Después, si las mujeres deciden que sí quieren abortar, el procedimiento dura un día. En un mismo día es la toma de medicamentos y en ese día sucede el aborto. Luego de eso nosotros seguimos en constante comunicación, incluso, unas semanas después porque se les recomienda que entre 15 días a tres semanas después, se realicen su ultrasonido de control, esto para confirmar que todo haya salido bien. Hasta ese momento nosotras estamos ahí, al pendiente de las mujeres. A veces ya nos nos contactan a veces sí”.

Katya dejó en claro que la red sólo realiza la labor de dar información y acompañamiento, por lo cual antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizara el aborto en Coahuila, dijo, ellas no incurrían en un delito.

“Lo que nosotros hacemos es dar la información de cómo es el protocolo en un lenguaje menos técnico de lo que ofrece la OMS. También una parte importante es que damos una contención emocional y atención psicológica gratuita, en nuestro grupo hay varias psicólogas que nos apoyan con esa parte por que muchas veces las mujeres están nerviosas, por el mismo estigma que se vive a pesar de que estén seguras de su decisión, tienen miedo de ser criminalizadas. Nosotros no incurríamos (ni incurrimos) en ningún delito porque nosotras no realizamos el aborto”.

Como datos, Katya ofreció que durante el 2020 acompañaron entre 150 y 200 mujeres que decidieron interrumpir su embarazo. En lo que va del 2021, con corte en los últimos días de agosto, la cantidad repunta hasta 350 mujeres. El despunte, puntualizó la acompañante, se debió a un síntoma latente de la pandemia por COVID-19, contexto en el que, enfatizó, más mujeres fueron abusadas sexualmente.

Por último Katya celebró el logro de despenalizar el aborto en Coahuila, aunque ahora, expresó, lo que seguiría, sería buscar la despenalización social.

