Durango, cuarto estado más castigado

MARcelin

Hoy, 7:57 am

publicado por: marcel mtz mtz

es el 4o mas castigado. pues razones las hay. dándoles 100 millones a funcionarios de admnistraciones pasadas por no quererlos despedir conforme a derecho y luego dejar pasar mas de 10 años????.... con menos de 1 millon de pesos a su tiempo, se hubiera arreglado todo. tampoco le entraron a metrobus...... y yo me pregunto, entonces para que quieren pedir poquito????..... mejor no pidan nada.... lo poquito les mande la federacion no lo tomen como un castigo..... tomenlo como un premio.....

