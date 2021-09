Edwin Luna culpa a 'La casa de los famosos' de sus problemas con Kimberly Flores

El cantante Edwin Luna culpa a la producción del reality de Telemundo, "La casa de los famosos", de crear polémica en su matrimonio con Kimberly Flores, quien participa en el programa.

Y es que en las últimas semanas la pareja ha dado mucho de qué hablar luego de que se difundieran imágenes de la modelo en forma cariñosa con el actor Roberto Romano en la emisión.

Tras lo ocurrido, la también influencer no ha parado de estar en el ojo público que sigue cada una de sus acciones dentro del programa, por lo que constantemente se pone en tela de juicio su comportamiento con sus compañeros hombres en "La casa de los famosos" al tratarse de una mujer casada.

Algo que Edwin atribuiría a los productores del reality, pues cree que buscan crear conflicto con la finalidad de obtener más popularidad.

Así lo señaló a través de sus redes sociales al decir que la producción del show editó una nota de voz bastante extensa que él les dio para comunicarse con Kimberly Flores, con tal de generar rencillas entre ambos, pues la misma modelo dijo que su esposo "fue muy cortante".

Y es que según reveló el cantante de La Trakalosa, él se puso en contacto con los productores y pidió hablar con su esposa tras el sismo que impactó en varias partes del país. Sin embargo, afirma que en su lugar le solicitaron que enviara un audio, y posteriormente se dio a conocer que le informaron a Kimberly que su esposo "no quiso tomar la llamada".

"Quiero aclarar eso inmediatamente, resulta que ayer cuando sucedió el temblor yo me comuniqué solicitando hablar con mi esposa, me dijeron que por el formato del programa no se podía", expresó Luna en sus redes sociales y continuó: "Mandé un mensaje de audio en el que le dijera a mi esposa que todo estaba bien, pero no le llegó correctamente".

