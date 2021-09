Nath Campos está tranquila de terminar proceso legal contra 'Rex'

Unas horas después de que la youtuber Natalia Campos anunciara que su agresor, Ricardo González, "Rix", fue sentenciado a tres años de prisión por haberla abusado sexualmente, el también creador del contenido recurrió a su derecho de libertad por haber obtenido una pena mínima.

Así lo explicó la exdiputada Alessandra Rojo de la Vega, quien estuvo acompañando a la víctima durante el proceso. A través de una transmisión en vivo Rojo dio detalles de lo sucedido y aclaró que a pesar, de que Rix, como es conocido en el mundo virtual, quede en libertad, él es culpable del delito y esa es su victoria.

"Cuando eres primodelincuente (primera vez que comete un delito) y la pena es menor a cinco años, puede tener estos beneficios, así lo determinan las autoridades, así funciona nuestro código penal, desgraciadamente", expresó Alessandra Rojo.

Ricardo fue detenido el 25 de febrero luego de que Natalia impusiera una denuncia e hiciera un video para su canal de Youtube en el que detalla lo sucedido una noche en la que después de una fiesta, él se ofreció a acompañarla porque ella había bebido y luego, sin su consentimiento la agredió sexualmente.

La mañana del 8 de septiembre Campos declaró que estaba satisfecha por la resolución de las autoridades luego de un largo proceso que fue doloroso.

"Hubo días en los que no me podía levantar de la cama y pensé que mi vida había cambiado para siempre, los comentarios negativos o las miradas, porque las personas me reconocen con una imagen distinta; los últimos meses me he sentido mejor", dijo en conferencia de prensa.

Aunque Nath no se ha pronunciado ante el anuncio de la Fiscalía de que Rix obtuvo el registro de agresor sexual, lo cual le permite la libertad con una fianza de 30 mil pesos, Alessandra, quien también es presidenta de la Asociación "No somos una, somos todas", confirmó que la hija de Kiko Campos está tranquila. "Está muy contenta de acabar este proceso y de terminar una batalla que se gana con la verdad", detalló Rojo de la Vega.

"Hay indignación sí, así funciona nuestro código penal; es culpable, sí; no sale libre, sale de la cárcel con antecedentes penales, va a tener que cumplir esta condena como lo dicte un juez", agregó.

Además contó que a raíz de la sentencia muchas mujeres, que dicen también haber sido agredidas por González se les acercaron y ahora están viendo si quieren presentar una denuncia en su contra. Aunado a la fianza por su libertad, Ricardo también hizo un pago mayor para reparación de daños, que Natalia no aceptó y prefirió donar a cuatro asociaciones de mujeres violentadas, entre ellas: "Red Nacional de Refugios" y "Fundación Origen".