Adultos mayores de Torreón vuelven a vivir caos en entrega de pensión

Por tercer día se vivió un caos en las sedes de Torreón a las que acudieron adultos mayores para recoger los 3,100 pesos del bimestre septiembre-octubre de la pensión para el Bienestar que entrega el Gobierno federal.

Ayer de nueva cuenta se hicieron filas al exterior del Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) y del antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). Las personas de edad avanzada llegaron con sombrillas, gorras, y agua embotellada pero esto resultó insuficiente para mitigar los efectos del calor, sobre todo porque la espera fue por algunas horas. Pasado el mediodía, había una temperatura por encima de los 30 grados centígrados y conforme avanzaba el tiempo, los intensos rayos del Sol incomodaban aún más a los adultos mayores.

"¡Guardia!, los minusválidos, deja pasar a mi mamá", gritaba un señor que llevaba a su madre en silla de ruedas. La señora estaba sudando y además tenía problemas de ceguera.

Otros más se recargaban en los barrotes de la escuela para solicitar información a Servidores de la Nación sobre el calendario de pago.

El resto esperaba en la fila su turno, aunque estaban inconformes por la mala organización. "Parezco un tomate ya con tantas horas bajo el Sol, no es posible que no se hayan organizado bien para recibirnos a nosotros los viejitos, tengo trombosis y me pesa estar aquí parado", dijo don Miguel, uno de los beneficiarios.

Minutos después de la una de la tarde, una mujer que también iba en la hilera resbaló. La superficie donde cayó estaba caliente y de inmediato fue auxiliada por elementos de Tránsito y Vialidad. Los agentes la ingresaron al interior del Tecnológico para que recibiera atención.

CONGESTIONAMIENTO VEHICULAR

El estrés también se manifestó en los agentes municipales de Tránsito y Vialidad debido a que tenían que lidiar con el congestionamiento vehicular y peatonal, en una tarde demasiado calurosa.

Los sonidos del claxon cada vez eran más frecuentes sobre la calzada Cuauhtémoc, a las afueras del Tec de La Laguna. El semáforo se encontraba en verde pero se privilegiaba el cruce de las personas de la tercera edad, lo que molestaba a algunos conductores. "¡Muévelos, tránsito!", gritó un hombre que viajaba a bordo de una camioneta.

"Jefe, ¿cómo los voy a mover si son adultos mayores?", le contestó la agente que estaba a cargo del orden vial.

El desorden también se reportó en el antiguo edificio de la FCPyS y según declaraciones de Servidores de la Nación, la gran concentración de personas adultas mayores en estas sedes fue debido a que no se actualizaron las tarjetas bancarias de los beneficiarios, razón por la que tuvieron que cobrar por orden de pago.

Ayer, el calendario estaba programado para los apellidos paternos que iniciarán con las letras C y D aunque también se estaba atendiendo a personas rezagadas. La delegada regional de Bienestar Social en La Laguna de Coahuila, Cintia Cuevas Sánchez, no se ha pronunciado al respecto.

Entrega

Calendario de pago.

*Las sedes que fijó el Gobierno federal para la entrega de los 3,100 pesos a las personas adultas mayores fueron el antiguo edificio de la FCPyS y el Tecnológico de La Laguna.

*Este 9 de septiembre está programada la entrega de la pensión a personas de la tercera edad que tengan apellido paterno que inicie con las letras E, F, y G, en el Tec Laguna.

*En el antiguo edificio de la FCPyS, la entrega del recurso se hará a la letra R.

*Son adultos mayores que cobran por medio de la orden de pago.