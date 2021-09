Eduardo Verástegui, de galán de novela a activista provida

Cuando el artista tamaulipeco Eduardo Verástegui hizo su aparición en el mundo de la música en la década de los 90, rápidamente se convirtió en uno de los galanes más codiciados de México, pero a los 28 años comenzó un camino muy diferente al esperado, donde la religión forma parte fundamental de su vida.

Como Eduardo ya no quería aceptar papeles que denigraran la imagen del latino, decidió fundar su casa productora Metanoia Films en 2004, al lado de sus socios el director Alejandro Gómez Monteverde y los productores Leo Severino y Sean Wolfington; con el fin de producir filmes que transmitieran valores y fueran dirigidos a la familia, así han surgido proyectos como "Bella" (2006), donde aborda el tema del aborto; "Little Boy" (2015), "La otra parte: La historia no contada del narco" (2016) y "The Sound of Freedom" (2020).

Su activismo lo llevó a fundar la organización Manto de Guadalupe (2007), encargada de realizar misiones a lugares con pobreza extrema, con el fin de colaborar en la construcción de viviendas, donar alimentos y medicamentos; y la ONG Seamos Héroes, dedicada a la defensa de los derechos humanos, además de realizar conferencias para promover el trabajo de dichas organizaciones y la protección de la vida.

En 2020 Eduardo Verástegui fue nombrado miembro de la Comisión Asesora sobre Prosperidad Hispana de la Casa Blanca de Washington D.C., durante el gobierno de Donald Trump, para fomentar la prosperidad y educación de la comunidad hispana.