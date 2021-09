Más artistas vienen a las ferias de Torreón y de Gómez Palacio

La Feria de Torreón continúa llevando a cabo diversos eventos para todos los gustos.

Este viernes 10 de septiembre la feria presentará el evento Cumbiero 2021.

Banda Cañón, Los Primeritos de Colombia, Tropicalísimo Pinguino, la Sonora Everest y La Rebelión de Sabinas ofrecerán sus éxitos en la explanada. Como es sabido, la cumbia es un género que tiene bastante fuerza en la región por lo que se espera una buena afluencia.

Por otro lado, la Feria Nacional Gómez Palacio confirmó un artista más en el calendario del palenque.

Se trata de Duelo, agrupación que volverá a la región el próxiimo 5 de noviembre.

El pasado lunes, la Feria de Gómez Palacio anunció que Julión Álvarez regresará al palenque el 6 de noviembre, mientras que Flans y Pandora harán lo suyo el 13 de noviembre.

En los siguientes días, en las redes sociales de la Feria Nacional Gómez Palacio se darán a conocer otros conciertos.

Óscar Iván Treviño, líder de Duelo, dijo en una pasada entrevista que está tan agradecido con los laguneros por el apoyo que le han dado al grupo desde 2001, que no duda en decir: "Le dedico mi carrera a La Laguna".

El cantante no tiene más que halagos para la Comarca, ¿y cómo no?, si cada que los artistas vienen logran "sold out", como ocurrió el primero de mayo en la Feria de Torreón, en donde dieron el primer concierto en estas tierras tras más de un año de inactividad musical por la pandemia de COVID-19.