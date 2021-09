'Remembering Dolores', 15 temas para recordar a O'Riordan en su 50 cumpleaños

Dolores O'Riordan, la vocalista de la banda irlandesa de rock "The Cranberries", hubiera cumplido este 6 de septiembre 50 años y para recordar el talento de la cantante, fallecida en 2018, su familia, amigos y compañeros de banda han elegido 15 de sus canciones en "Remembering Dolores".

Los 15 temas los han seleccionado los compañeros de banda de Dolores, Fergal Lawler y los hermanos Mike y Noel Hogan de entre los ocho álbumes del grupo. "Canciones que nos recuerdan a cada uno de nosotros a Dolores en diferentes formas y por diferentes motivos", explican los artistas en un comunicado de Universal Music.

Junto al disco, la banda ha lanzado un nuevo montaje del vídeo de la canción "Never Grow Old", con imágenes inéditas extraídas de varias sesiones de fotos, tomas descartadas y planos de recurso de sus populares videos "Linger", "Free to Decide", "Ode to My Family" y "Zombie", entre otros.

"Never Grow Old", "Schizophrenic Playboy", "The Glory", "What You Were", "Daffodil Lament", "I Will Always", "This Is The Day", "Joe", "Pretty", "I'm Still Remembering", "You And Me", "Waiting In Walthamstow", "Everything I Said", "Why" y "Twenty One" son las canciones que componen este álbum.

El álbum debut de The Cranberries, "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?" se publicó en marzo de 1993 y ese mismo mes alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido.

Su segundo y más exitoso trabajo, "No Need To Argue" -que incluye su tema más conocido, "Zombie"-, apareció en octubre de 1994 y permaneció en las listas del Reino Unido durante 98 semanas después de haber sido certificado como múltiple platino.

En abril de 2019, The Cranberries lanzaron su octavo y último álbum, In The End, cuya voz había sido grabada por Dolores O'Riordan antes de su fallecimiento en enero de 2018, a los 46 años.